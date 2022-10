Mirtha Legrand reveló que Wanda Nara no la dejó dormir toda una noche: “Hacía mucho ruido a…”

Mirtha Legrand recibió en su programa a Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara. Esto la invitó a revelar la historia de la primera vez que la conoció y aprovechó para bajarle un reclamo. Es que según marcó la conductora, la empresaria no la dejó dormir en toda la noche.

La Chiqui volvió a lucirse en su programa de los sábados por la noche. Con invitados de lujo, llevó adelante el programa que realiza hace más de 54 años. En esta ocasión la acompañaron: Anibal Pachano, Florencia de la V, Paz Martínez, Vicky Xipolitakis y Ana Rosenfeld.

Durante todo el programa abordaron distintos temas y disfrutaron de la comida. El hecho de que esté la abogada de Wanda Nara en la mesa invitó a la conductora a consultar sobre el divorcio de ella y Mauro Icardi. Pero no solo eso, sino que también la llevó a contar una historia peculiar.

Para comenzar a relatar la anécdota, Mirtha se introdujo en el tema y puso en contexto. "Yo soy de las primeras que conoció a Wanda", se adjudicó la conductora.

“Yo hacía los almuerzos en Mar del Plata y estaba por salir al aire. Fue en la puerta principal del Hotel Costa Galana. Yo estaba apoyada esperando a que el asistente me diera la orden de salir al aire y una joven se me acerca. La miro y me dice: ‘¡Mirtha!¿ y digo, ¿Sí? ¿Vos sos Wanda?", contó la Chiqui sobre el primer encuentro.

Lo que no se esperaba Wanda es que Mirtha le termine haciendo un reclamo por lo que sucedió el día anterior. "Anoche no me dejaron dormir", lanzó la conductora acusándola de hacer mucho ruido. Sin embargo, hoy en día se lo toma con gracia.

Ante la consulta de los presentes sobre qué era lo que hacía tanto ruido, La Chiqui comentó: "Era un ruido de muebles, de sillas, no sé... Mucho ruido".

Además, entre risas, recordó cómo era Wanda en aquellos años: "Ella empezó diciendo que era virgen y yo le dije que no me dejaron dormir". En cuanto a la solicitud que le hizo Wanda para que la invite a su programa, recordó lo que le respondió y que sigue pendiente: "Bueno, algún día te voy a invitar".