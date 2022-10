La inesperada canción que compuso Dalma Maradona en homenaje a Diego

Diego Maradona hubiera cumplido 62 años este sábado. Como era de esperarse, los mensajes dedicados al astro del fútbol mundial colmaron las redes sociales, entre los que se destacó el recuerdo de su hija Dalma Maradona. La actriz publicó una conmovedora canción en sus redes sociales inspirada en una de sus fotos más recordadas.

"Se los cuento ahora porque a las 12 voy a estar en una y no quiero dejar de compartirles esta historia", comenzó diciendo Dalma en una historia de Instagram.

"Todos los años con Giani pensábamos en hacerle regalos originales y que le quede un recuerdo que no sea algo solo material. Este año se me ocurrió a mí porque varias noches soñé con la frase ‘Esperame, te llevo margaritas’ y sentía que tenía que hacer algo con eso. Me surgió esta idea y a Giani le encantó. Gracias a ella también me animé", agregó.

"Que felicidad celebrarlo como él siempre quería. Ojalá le llegue nuestro regalo con todo el amor porque lo extrañamos todos los días", cerró Dalma.

Minutos más tarde se reveló el especial regalo: una canción que compuso en homenaje a una de las fotos icónicas de Maradona. En ella se puede ver a una Dalma de dos años vestida de amarillo, jugando a ponerle flores en las medias a su papá, que sentado sobre una pelota de fútbol la mira lleno de amor.

La foto fue tomada en 1989 y cobró relevancia luego de la partida del astro, el 25 de noviembre de 2020, cuando Dalma la eligió para despedirlo en sus redes. Dos días después, volvió a postear la foto a la que muchos rebautizaron como "la imagen del amor".