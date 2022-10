Las canciones que Rusherking le dedicó a María Becerra antes de estar con La China Suárez

Rusherking lanzó recientemente la canción “Perfecta”, inspirada en La China Suárez, con quien está en pareja desde hace varios meses y con quien suele mostrarse muy enamorado en las redes sociales, en contra de todos los pronósticos iniciales.



No obstante, no es la primera vez que el cantante oriundo de Santiago del Estero expresa su amor en una canción, dado que ya le había dedicado algunas canciones a María Becerra, con quien estuvo en pareja antes de estar con La China.



Además de “Antes de ti”, la última colaboración entre Rusherking y María Becerra antes de separarse, también lanzó el sencillo “Confiésalo” y ambos participaron de “Además de mí remix”, junto a Tiago PZK, Lit Killah, Khea y Duki.





En cuanto a su carrera solista, el cantante publicó “Vos”, una romántica canción dedicada a María Becerra inspirada en la época en la que fueron novios. “Una vez viniste a mostrarme una canción que me habías escrito y recuerdo que lloré muchísimo”, expresó María en su momento, además de agregar: “Es lo más lindo que me han regalado”.



Por su parte, Rusherking definió este tema tan sentimental con una revelación. “Una de las canciones que más me cuestan cantar, me aguanto mucho las ganas de llorar”, confesó el músico santiagueño.



Sin embargo, no todo fue color de rosas. Luego de la separación, Rusher publicó “Olvídate” y confesó que la canción está pensada sobre su ruptura amorosa con María Becerra, que señalan fue a finales de 2021.





Incluso, poco después de haber lanzado “Olvídate”, Rusherking no tuvo reparos en reconocer lo que sus seguidores sospechaban: que la canción contenía frases que remitían a su relación con María Becerra.



“Es públicamente conocido que yo escribo a base de lo que siento, de lo que me pasa, de mis vivencias”, comentó en su momento el cantante en una entrevista por Youtube, del canal Pilo, cuando le consultaron si la canción estaba inspirada en Becerra.