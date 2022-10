La China Suárez y Rusherking fueron convocados a un importante proyecto

La China Suárez y Rusherking consolidan día a día su flamante relación. Ahora la actriz y el cantante formarán parte de una serie de Star+: la segunda temporada de El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella. La primera temporada se estrenará el próximo 26 de octubre por la plataforma.

Maite Peñoñori, panelista de Intrusos (América), fue la encargada de dar la primicia: "La China tiene contrato con esta plataforma y ya ha hecho otras cosas ahí, como Terapia alternativa. La convocaron para actuar con su novio y es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips. Me dijeron que van a haber escenas eróticas.

Recordemos que este domingo, la actriz estuvo como invitada en La Peña de Morfi (Telefe). Allí, La China contó detalles de su relación con el joven cantante. "Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio", comenzó diciendo.

"No hubo onda al principio. Me fui. Después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir. No me acuerdo el primer mensaje. Me dijo que había sido muy mala onda. Es que no soy mala onda, le dije. No lo hice como estrategia. No sé... Fue muy lindo todo. A veces vuelvo para arriba. Busco las conversaciones. Soy muy pisciana. No borro nada. Bloqueo, sí", agregó.