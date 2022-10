La promesa de Tomas Holder de Gran Hermano: “Si entro y gano la casa se la doy a…

Luego de haberse transformado en el primer eliminado de Gran Hermano, Tomás Holder recorrió durante esta última semana la mayoría de los programas de televisión y del espectáculo. El tiktoker fue invitado para hablar de su polémico perfil y personaje dentro de la casa, además de hablar del reality y analizarlo.

Holder visitó varios días el programa de debate que se emite a diario en la franja de la noche de Telefe, analizando ahora desde afuera los diferentes prospectos de sus ex compañeros, las estrategias y como único conocedor de momento de la convivencia interna.

Dentro del reality, el rosarino de 21 años fue muy apuntado por sus choques con Thiago Medina, uno de los jugadores más queridos por la gente por su humildad e historia de vida. Sin embargo, por estas horas el ex participante sorprendió con declaraciones al detallar qué haría con el premio del programa si logra ganarlo.

En la noche de los exs y con Holder como invitado, Ximena Capristo, una de las ex participantes más reconocidas de la historia del programa, lanzó: “¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”.

Fue entonces que Tomás lanzó una promesa en vivo: “Igual, te soy sincero y digo la verdad, si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”.

Por su parte, Capristo detalló: “Thiago sale segundo, te lo firmo acá”, explicando que ya tiene a otro de los concursantes como favorito a ganar el reality. Independientemente de cómo lo vean, muchos ven al chico de González Catán como uno de los grandes candidatos.

Por supuesto que esto es sólo una promesa de momento, y que también es cierto que el tiktoker ha podido ver la percepción y el favoritismo que tiene la gente sobre diferentes participantes, ya sea para los que se perfilan como candidatos a quedarse hasta el final como así también los más criticados por el público.

Más allá de encontrarse fuera de la casa, Holder tiene la posibilidad de volver a ingresar en la casa de Gran Hermano si es que se realiza un repechaje, algo que generalmente se ha estado haciendo dentro de las diferentes pasadas ediciones del programa. ¿Volverá a entrar Tomás al reality?