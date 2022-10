El álbum de fotos de Paula Balbi, la novia de Tomás Holder

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano y desde ese momento no para de estar en boca de todos por alguna polémica no solo durante su estadía en la casa sino también afuera.



Detrás de su figura aparecieron mediáticamente otras personas: primero su madre, Gisela; luego, su novia, Paula Balbi, una joven 23 años y estudiante de Economía, que comenzó a salir con el influencer en mayo de este año.



Si bien no estuvo demasiado tiempo dentro de la casa, Tomás Holder no demoró demasiado en que el mundo del espectáculo lo conociera por el “rugbier homofóbico”, lo que aún no se sabe si es un personaje o si realmente es así.

Durante sus días adentro de la casa, Holder no paró de hablar de su novia, Paula Balbi. La joven de 23 años ya era conocida en las redes sociales por su trabajo como modelo, pero en las últimas dos semanas, debido a la exposición de su novio, su Instagram explotó de seguidores y decidió ponerlo en privado.



Ellos se conocen hace solo cinco meses, pero ese tiempo alcanzó para que, por una situación muy dura que le tocó atravesar en su vida, Paula supiera que Holder iba a apoyarla de manera incondicional.



“Y cuando más lo necesitaba, apareciste vos, en el momento justo, para llenarme de amor, alegrarme la vida y mimarme tanto. Te amo con mi vida, Tomás. Siempre con vos. Por más findes como este, hermoso mío”, escribió la modelo en dedicatoria a Tomás, quien respondió: “Siempre voy a estar con vos. Te lo prometí. Gracias por hacerme tan feliz, vida. Te amo, bebé”.

La joven también es oriunda de Rosario y se define en las redes sociales como “estudiante de ciencias económicas”, aunque en sus tiempos libres realiza producciones fotográficas para distintas marcas de ropa.



A pesar de que Tomás Holder solo logró estar una semana dentro de la casa de Gran Hermano, desde el primer día de su salida su novia buscó expresarle su apoyo. “El reencuentro virtual. Cinco meses con vos. Te amo y te extraño. En nada nos vemos, Pipi. Y te tengo conmigo. Siempre te voy a acompañar. Más fuerte que nunca. Sé lo que sos y lo que vales”, le dijo Paula.