El impensado hecho que angustia a Marcela Tauro en relación a Tomas Holder de Gran Hermano

Marcela Tauro reveló en Intrusos (América TV) lo preocupada que está luego de enterarse que su hijo es fanático seguidor de Tomás Holder, el polémico primer eliminado de Gran Hermano 2022.

El exparticipante, que ha causado polémica por sus comentarios durante su participación en el reality y su videos en TikTok, explicó en una nota con LAM (América TV) que todo se trataba de un personaje y que en la vida real es un buen chico.

Florencia de la V y su equipo iniciaron un debate que solo generó angustia en Tauro. "Te juro que no sé por dónde empezar", comentó la conductora ante todos los dichos de Tomás y fue en ese momento en el que la panelista expresó: "Yo le tengo respeto, pero voy a hablar seriamente con mi hijo porque me pidió un video si lo veía y digo... ¡No, chicos, por favor!".

Tomás Holder.

"Me voy de acá a tener una conversación corriendo... Estoy preocupadísima", agregó. Por su parte, Virginia Gallardo hizo un análisis sobre la popularidad de Holder: "El tema es que si está mostrando algo que la gente critica, ¿por qué la gente elige eso en redes sociales?", ante lo que Tauro explicó: "Mi hijo dice que se ríe mucho con los TikToks de él".

Pero todo no quedó ahí. La conductora del programa no pudo contener la bronca que le genera el influencer. "Dice: 'yo con mi mamá hacemos videos y no hago daño a nadie'. Sí, hace daño porque están estigmatizando a una chica que trabaja en un supermercado cuando dice: 'es un diez, pero es cajera'".

La conductora señaló que Holder trata de construir un personaje que no es acorde a su realidad. "Es el típico que come pollo y eructa caviar. No le da para Punta del Este y va a Cariló", concluyó contundente.