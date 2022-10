El mejor amigo de Alfa de Gran Hermano lo liquidó: “No pongo las manos en el fuego por él porque…”

Alfa sacudió la casa de Gran Hermano, en pocas semanas ya se convirtió en un personaje mediático y que se destaca en la competencia. Sus rasgos peculiares, como la edad, pero sobre todo su comportamiento lo impulsaron a estar en la mira de los televidentes.

Este hombre que ya ha participado de otros realities como MasterChef no pasa desapercibido, ha construido amistades, pero sobre todo muchos enemigos en la casa más famosa de la televisión argentina y principalmente generó diversas polémicas.

En pos de recopilar más detalles de su vida, de sus actividades, de su manera de ser, en LAM encontraron a uno de sus mejores amigos, Sergio, quien no dudó en aportar una gama enorme de revelaciones respecto a los rasgos de la personalidad de Alfa.

En cuanto a su opinión de Walter, este ser querido soltó: “Lo conozco muy bien, lo conozco desde hace diez años. Yo no puedo decir nada, siempre fue una persona muy correcta. Por ahí es una persona muy verborrágica en dichos, en cosas que dice, pero en hechos, realmente nada”.

Claro que en ese raid, Sergio exteriorizó una concepción que llamó la atención y que activó las alarmas respecto a posibles manejos no tan santos de Alfa. “Tengo muchos amigos. Soy amigo de mis amigos, no soy cómplice. Lo que dice, lo que hace después entre cuatro paredes, no sé”, especificó.

El cronista del ciclo de América apuntó directo y le consultó: “¿Pones las manos en el fuego por él?”. Así llegó una definición fuerte sobre el participante más picante de Gran Hermano, dado que Sergio aseguró con total honestidad: “No. Ni por él ni por nadie”.

En cuanto a esa versión que se desperdigó y que refiere a ciertos vínculos de Walter con una red de prostitución en zona norte, el amigo enfatizó: "La gente habla muchas boludeces porque no lo conoce, como eso que dijeron que tenía un coso de prostitución VIP y todo… humo”.

En esa defensa o al menos descripción de las características de Walter, el amigo reconoció que posee sus bemoles: “Es un tipo que es bastante intenso. De hecho, en diez años que nos conocemos y estuvimos un año peleados”.