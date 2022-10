Leo Sbaraglia explicó en qué aplicación busca a su nuevo amor

Talentoso a más no poder. Un excelso intérprete que engalana a todo el arte argentino como una figura de exportación. Leo Sbaraglia disfruta de un presente prolífico, con varios proyectos de calidad en los que aportó su expertise, pero también nada por una coyuntura personal singular.

El prestigioso actor transita por la soltería hace un tiempo considerable, por eso suele ser un tópico recurrente en sus apariciones públicas, como la que configuró con su visita al piso de Socios del espectáculo, el ciclo de eltrece que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En esa charla brotó a la mesa la incógnita de sus preferencias en el aspecto pasional y romántico, y sobre todo le consultaron sobre su método para relacionarse con mujeres, en el contexto de si acude a aplicaciones de citas o si mantiene una mecánica de la vieja escuela.

En primera instancia, Leo aseguró: “No estoy de novio, es la verdad”. Luli Fernández apretó el acelerador y le preguntó lo que miles desean saber de su privacidad: “¿Estás reticente a ponerte de novio?”. Una forma de adentrarse en sus preferencias.

“No estoy reticente, es una buena pregunta, tampoco voy a psicoanalizarme. No se dio todavía algo vital. Estuve mucho tiempo de pareja, veinte años casado y cuatro años de novio y ahora hace unos años que no. Ahora están pasando cosas, por supuesto”, confesó.

Mariana Brey profundizó en esta característica de Sbaraglia y soltó: “¿Cómo es Leo soltero? ¿Manda mensajes por Instagram? ¿Cómo conocés?”. Lo que abrió las puertas a la revelación del actor sobre la plataforma ideal para conectarse: “Hay muchas maneras, a la salida del teatro, o gente que te ve y después te escribe por Instagram. Los mensajes directos están a full”.

Evidentemente esa plataforma digital oficia de un puente directo entre el artista y aquellas damas que le exteriorizan sus deseos de concretar un encuentro, de juntarse a charlar y pasar un grato momento. Sobre las aplicaciones de citas, Leo opinó: “En algún momento he pasado, ya lo sabemos, no me duró mucho eso. No me parecen mal las aplicaciones”.