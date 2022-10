Revelaron la irrisoria cifra que Federico Luppi dejó a sus hijos de herencia: "Es muy triste"

El 20 de octubre de 2017, murió Federico Luppi a sus 81 años en la Fundación Favaloro, donde había sido internado con un delicado cuadro de salud. A su entierro asistieron sus hijos Gustavo y Marcela, pero faltó Leonardo, su hijo uruguayo, a quien el actor jamás quiso conocer.

“No lloré, nunca lo sentí como padre, nunca estuvo conmigo, nunca nada. Ni siquiera alguna comunicación. No me llegó, no me afectó. Lo reconozco como mi padre porque es mi padre, pero la relación no existió. No lo vi nunca”, comentó en ese momento el joven, que es hijo de la actriz uruguaya Brenda Accinelli.

Y ahora, cinco años después, tanto Leonardo como sus dos hermanos quedaron estupefactos al descubrir cuál fue la última voluntad de su padre: básicamente, dejarlos sin herencia y legar todo su dinero a su última pareja, la española Susana Hornos. Un doloroso drama familiar que el abogado de los hijos reveló en detalle en Mitre Live.

“A mí me abocaron a la tarea de presentarme en la asociación de Federico Luppi en representación de sus herederos forzosos, sus tres hijos, para saber qué pasó con el patrimonio del actor que supo ser millonario, que según ellos estaba compuesto por siete propiedades, cuatro en España y tres en Argentina”, arrancó Matías Garcete Suárez, en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Una cosa es lo que dicen los hijos y otra lo que dice el expediente”, diferenció el letrado, antes de revelar el único monto ridículo que recibirían sus hijos: “Lo único que dejó Federico Luppi a favor sus hijos es una cuenta en pesos donde apareció una suma de dinero por parte de SAGAI con un monto muy bajo. La realidad es que lo único que le dejó Luppi a sus hijos son 266 mil pesos”.

En ese sentido, el abogado señaló que con sus representados habían estimado inicialmente una herencia de 2 o 3 millones de dólares y que la cifra dejado, dividido tres, no les alcanza ni para cubrir los gastos de la sucesión. “Sinceramente, la hipótesis que cotejamos con Brenda y sus hijos es que la última voluntad de Luppi fue dejarlos sin patrimonio, esa es la conclusión. Es muy triste”, agregó.

Ante la pregunta del entrevistador acerca de la supuesta existencia de algún problema del actor que haya derivado en la pérdida de todo su patrimonio en sus últimos días, Garcete Suárez fue claro: “Casi no queda duda que Luppi quiso dejar a sus hijos sin herencia,, creemos que su última esposa fue la que recibió todo el dinero”.

Por otro lado, el representante legal señaló que tanto Brenda Accinelli como los tres hijos de Luppi no tienen un buen pasar económico. “Están urgidos, y cuando se enteraron del poco dinero que les dejó Luppi se angustiaron mucho, me consta que están viviendo al día”, indicó.

Y agregó, sobre esta lamentable voluntad final del multipremiado artista: “A mi lo que también me dijeron los hijos es que Federico no fue un padre presente, pero no tenemos un hecho concreto que haya generado que Luppi decida no dejarle nada a sus hijos”.