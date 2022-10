El noble gesto de Coldplay con parte de su público que emocionó a todos en River

En el marco de la gira mundial Music of the Spheres world tour, Coldplay llegó a nuestro país para brindar una histórica serie de diez shows en River Plate. Un momento del espectáculo en que el líder de la banda tiene un noble gesto con parte de su público emocionó a todos los asistentes a la primera fecha en Buenos Aires.

Entre las premisas del show con el que Coldplay viaja por el mundo están el cuidado por el medio ambiente y la inclusión. En la canción Something just like this, Chris Martin, líder de la banda británica interpreta el tema con lenguaje de señas, para que así las personas que tienen dificultades de audición puedan disfrutar ese instante del evento.

Con un particular disfraz en la cabeza, el vocalista de Coldplay conmovió a todos los presentes en River Plate al apelar al mencionado lenguaje para comunicarse con parte del público que acudió al estadio.

De esta manera, los músicos apuestan a la igualdad de posibilidades para la comunidad sorda, iniciativa que cosecha la ovación de todos en cada show.

Además, Coldplay también trajo a River Plate una innovadora tecnologaía de chalecos que vibran, para darle la chance a las personas con limitaciones de audición de ser parte de la celebración, con la asistencia también de un profesiona de lenguaje de señas.

Las próximas presentaciones de Coldplay en River Plate están previstas para el 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, con entradas agotadas.