La primera gran compra que hizo Yhosva Montoya a un mes de ganar La Voz

A un mes de haberse consagrado como el ganador de La Voz Argentina, Yhosva Montoya está disfrutando mucho de su éxito, dándose los gustos, algunos muy costosos, como lo fue la compra de un auto.



Yhosva Montoya, integrante del team de Soledad Pastorutti, se consagró como el último ganador de La Voz Argentina el pasado 12 de septiembre gracias a la votación del público, en la que fue una final que dejó algunas polémicas.



“En estos días, Yhosva se mostró paseando con su vehículo por las calles de la ciudad del Valle con el pulgar arriba y una sonrisa. Y miles de seguidores lo felicitaron”, informó el portal ADNSur.





Yhosva Montoya, de 23 años, es oriundo de Gaiman, provincia de Chubut. El joven talentoso no tardó demasiado en maravillar a Soledad Pastorutti, quien le dio su bendición sumándolo a su team.



La historia de Yhosva conmovió al público de La Voz Argentina. “Cuando falleció mi mamá, el canto fue lo que me ayudó a salir adelante”, contó el joven chubutense en el programa, en un momento que fue verdaderamente muy emotivo.



El participante brilló en el certamen con canciones como “La Maza”, “Para decir adiós” y “Zamba para olvidar”. No obstante, su triunfo en la final generó polémica y sorpresa, ya que la gran favorita del público parecía ser Ángela Navarro.





Detrás de Yhosva Montoya (team Pastorutti), quedaron Ángela Navarro (team Lali), Iván Rapetti (team Mau y Ricky) y Elías Pardal (team Montaner). El cantante chubutense fue el auténtico orgullo de su pueblo.



Más allá de la explosión de alegría en el predio de la municipalidad de Gaiman, las calles del pequeño pueblo chubutense se llenaron de bocinazos, carteles, banderas y remeras de la Argentina, como si se trata de un Mundial.