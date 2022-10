Por qué acusan a la nueva novia de Nicolás Cabré, Anto Natale, de ser una estafadora serial

Hace unas horas explotó la bomba. El mundo de la farándula sintió un sismo gigante con la revelación de un nuevo amorío de Nicolás Cabré. Tras un año de silencio en lo relacionado con su privacidad, tras la separación de Laurita Fernández, brotó la información de un noviazgo con una abogada llamada Anto Natale.

El dato surgió de la mano de Estefi Berardi, quien se encargó de narrar los detalles de esta química impresionante que se activó entre el artista y esta blonda. Incluso, la panelista describió que Nicolás realizaba un operativo para que ingresara a un edificio en Palermo sin que la vean.

Dentro de las características de la pareja, aunque no se oficializó, de Cabré se ha destacado que se dedica al rubro inmobiliario, así como se destaca por una intensa actividad en las redes sociales, donde suele subir un container de fotos sexys, para lucir su figura.

Claro que la noticia de este noviazgo iba a iluminar sobre su identidad, su pasado. Así surgió un dato escabroso, que abrirá muchos más capítulos en el corto plazo y que se refiere a una montaña de personas que aseguraron que fueron víctimas de Natale.

Esto lo repasaron en Socios del espectáculo, donde exhibieron el perfil de Instagram que crearon un grupo enorme de hombres y mujeres, alrededor de dos mil, para graficar las maniobras espurias de la rubia en el contexto de su rol de vendedora de indumentaria.

En ese análisis de las denuncias se mostraron al aire comentarios muy fuertes contra la abogada: "No me llegó la ropa", "Le mandé la plata y nada, sigo esperando que me mande lo que compré", "Nada que ver lo que me mandé con lo que había comprado", "El saco estaba muy sucio, un asco".

Además, en el ciclo de eltrece especificaron el modus operandi, que generalmente se relacionaría con cobrar por adelantado, a través de pagos electrónicos, las ventas de los productos y nunca cumplir con las entregas. Así como pareciera que Anto utilizaba su profesión de abogada para amedrentar a las supuestas víctimas.