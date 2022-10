La reflexión de Nicolás Cabré después de su importante operación

Nicolás Cabré se sensibilizó y conmovió a sus seguidores de Instagram al expresarse sobre su estado de salud, ya que hace poco tiempo debió pasar por el quirófano por una lesión que lo aquejaba desde hace años.



Sucede que, a fines de agosto, Cabré fue operado de una de sus rodillas por una molestia que no paraba de generarle incomodidad. En su momento, la información la dio a conocer Luis Ventura.



“Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, había dicho en su momento el actor, anunciando su operación.



El hecho de haber tenido que operarse, con todo lo que eso conlleva por el tiempo de recuperación posterior, significó un impacto para Nicolás Cabré, ya que es un fanático del running, actividad que tuvo que suspender momentáneamente.



Ahora, el actor utilizó su cuenta de Instagram, la cual abrió hace poco tiempo, para contar cómo marcha su rehabilitación y para mostrarse, en ese sentido, muy optimista y entusiasmado.



Cabré publicó un video en el que se lo ve caminando adentro de una pileta de natación. “Acá, después de no sé cuánto ya. Empezamos a recordarle a la rodilla cómo era esto de trotar. Cada vez falta menos”, expresó.





Hay que destacar que Nicolás participó de distintas carreras y maratones tanto nacionales como internacionales, por lo que el hecho de haber tenido que pasar por el quirófano no habrá sido una decisión para nada fácil de tomar.



Es muy recordado el momento en el que se emocionó en una entrevista, luego de correr la famosa maratón de Nueva York, donde le agradeció a su por entonces novia, Laurita Fernández, por haberlo “bancado” en su sueño.