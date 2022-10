La historia de Felipe Ossana, el empresario que conquistó a Lola Latorre

Hace tan solo unas semanas, Lola Latorre decidió confirmar que se encuentra enamorada y felizmente en pareja. Ahora, compartió varias imágenes junto a su novio en su cuenta de Instagram. Pero, ¿Quién es Felipe Ossana, el hombre que logró conquistar su corazón?

Si bien todo parece indicar que hace ya varios meses que Lola y Felipe Ossana se encuentran en pareja, recién hace unas semanas Yanina Latorre se encargó de sacarlo a la luz. Es que previo a la confirmación, ambos publicaban cosas en los mismos lugares pero nunca mostrándose juntos.

Uno de los motivos por los cuales decidieron ser cautos ante esta nueva relación fue que en mayo de este año, ella se separó de Jerónimo González Chávez. Es por eso que prefirió mantenerse en perfil bajo.

"No suelo hablar de estos temas por aquí pero desde hace meses que me preguntan si sigo de novia. Voy a responderles: no, no estoy más de novia. Estoy sola y súper bien. No tengo mucho más para decir", comentó en sus redes sociales hace unos meses para confirmar la ruptura.

Sin embargo, llegó el momento en el que el amor ya no le cabía en el cuerpo y necesitó exponerlo. Pero, ¿Quién es Felipe Ossana? Se lo podría definir como un empresario, ya que es senior Marketing Analyst en Mercado Pago y cuenta también con una gran experiencia en lo que tiene que ver con todo el rubro empresarial.

El empresario no es reconocido de manera popular, por lo que intenta mantener un perfil bajo en sus distintas redes sociales. Desde allí se suele mostrar como una persona que prioriza los momentos y familia y que le gusta divertirse junto a sus amigos.

Ahora, la actual pareja se encuentra disfrutando de unos días en Miami, ya que viajaron a Estados Unidos con el objetivo de poder descansar por lo menos por unos días. Mediante sus redes sociales, publicaron fotos de lo que son estos días en los cuales la única prioridad es pasarla bien.

En la playa, abrazados, dándose un beso y con Lola Latorre muy sonriente. Así se mostraron en las distintas fotos publicadas. A ella se la ve muy contenta y enamorada en estos primeros meses.