La grave denuncia contra Romina de Gran Hermano por su trabajo como diputada

La exposición que da Gran Hermano es un arma de doble filo. En esta oportunidad, salieron fuertes acusaciones contra Romina Uhrig, participante del reality que se desempeñó como diputada y pidió licencia en el municipio de Moreno para ingresar a la casa.

"Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley del cupo laboral trans porque a mí me crió mi tía que era travesti", mencionó como carta de presentación la ex diputada por el Frente de Todos.

Esto no tardó en resonar fuera de la casa y se investigó cómo fue el desempeño de Romina en sus años como diputada. Las críticas por su labor fueron duras y se dieron a conocer detalles.

Si bien marcó que le apasiona la política, no fueron muchas las veces que integró una conversación de este tipo dentro de la casa. Una de ellas fue con Walter Santiago, apodado Alfa, quien en la misma aseguró que conoce a Alberto Fernández hace años y que el presidente lo coimeó en alguna oportunidad.

La ex diputada ocupó banca dentro de la cámara desde el año 2019 hasta el 2021. Al exponerse a ingresar a la casa más famosa, se comenzó a investigar qué tal le fue en aquellos años de diputada. Pero los registros no marcan que se haya destacado y la dejan como una diputada que pasó totalmente desapercibida.

Romina no marca una mala asistencia en la cámara baja, ya que dentro de lo que fue la gestión que integró estuvo en 17 sesiones de 18 entre el 1 de Marzo y el 11 de febrero. Mientras que el próximo año participó de 6 de las 7 juntas que hubo. Si bien no quedó registrado que haya propuesto proyectos legislativos en ese tiempo, sí acompañó en 28 iniciativas.

Además, ella ocupó banca mientras se debatía la ley por el aborto legal. Sumó 6 abstenciones al proyecto que solicitaba un aborto legal, seguro y gratuito, pese a que el bloque al que pertenecía era el principal impulsor. Romina se mostró firme en su pensamiento y no temió a la hora de abstenerse.

Por lo pronto, dentro de la política será difícil recordarla por su labor sin pena ni gloria. Habrá que ver si en su paso por Gran Hermano logra mejorar la performance y quedar en la memoria de la gente.