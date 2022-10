Gastón Trezeguet habló del accionar de Marianela Mirra en Gran Hermano

Marianela Mirra se consagró ganadora de Gran Hermano en 2007 luego de que le realizara una nominación espontánea a Diego Leonardi. Ahora, tras la vuelta del reality a la pantalla de Telefe, Gastón Trezeguet, ex participante del ciclo, se refirió al accionar de la campeona de la cuarta edición.

"Ella lo hizo muy bien adentro del confesionario, no anduvo diciendo por toda la casa ‘ahora voy a ir a hacer una espontánea’. Por otro lado, ahora todo se amplifica un montón por las redes, donde están atentos a todo", señaló el mediático.

Y, en diálogo radial con Marcelo Polino, también opinó del proceder de los nuevos hermanitos: "Por ahora me gusta más cómo están jugando las chicas, porque ‘Los 4 Fantásticos’ hacen todo mal, se la pasan rosqueando, quedando mal con el afuera y con sus compañeros. Creo que los varones muestran más lo que van a hacer y las mujeres no".

Gastón Trezeguet

Días atrás, la que salió con furia a hablar fue Marianela Mirra y apuntó con todo contra Jorge Rial. "No me nombres más viejo put*. ¿Pero para vos fue una jugada magistral? ¡Y que sólo me vieron el último mes, che! ¿Y quién me salvaba en el teléfono? ¿Yo era un fantasma? Andá a cag**. ¡No me nombres más! Déjame vivir. Olvídate de mi nombre, quiero paz en mi vida, yo soy dueña de mi vida", disparó en Instagram.

"¡No te banco más! El rencor, el resentimiento que tenés, seguís denigrando a las mujeres, siempre podés ser un poco peor, harta de gente como vos", cerró indignada la ex concursante de la casa más famosa del mundo.