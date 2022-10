Revelan la razón por la que Laurita Fernández no blanquea a su nuevo novio

El amor golpeó sus puertas después de un largo periodo de soltería. Otra vez las sensaciones dulces de una química con un hombre brotaron en el corazón de Laurita Fernández, quien admitió públicamente su lazo con Claudio Brusca, el productor de su ciclo. Empero, ahora se conoció el argumento para no oficializar la relación.

Hace unas semanas, la actriz cayó en las garras de los curiosos, de esa pululación de celulares prestos a captar a los famosos y fue fotografiada, y filmada, en un boliche de Palermo a los arrumacos y besos con Peluca, ese hombre con el que trabaja codo a codo en Bienvenidos a bordo.

De hecho, el propio compañero de Guido Kaczka se refirió a esta incipiente relación y explicó que se están conociendo, que siempre vibró entre ellos una conexión muy especial y que admitió que existió esa salida romántica y pasional.

En una nota con Socios del espectáculo, Laurita manifestó: “Nos conocemos mucho. No sé explicar, por eso me incomoda. De pronto pasó y lo conocí de otra manera, claramente. Es un sol de persona, más allá de todo lo que opino de él a nivel laboral".

De hecho, ante el asedio de la prensa respecto a qué tipo de lazo los une con Peluca, Fernández trató de justificar su postura: “Por qué apurarse a situaciones, disfrutar. Qué sé yo si va, no va. No tengo idea. Está todo más que bien. Es un sol y no le hacemos mal a nadie. No sé, no tengo nada que decir. Compartimos una salida y ya no sé qué decir. Es un nada de ponerle rótulos ni títulos a situaciones que suceden en la vida, y punto".

En todo este ruido mediático y en pos de averiguar a fondo cómo vive Laurita su vínculo con Brusca, en Bendita TV sacaron a relucir sus investigaciones. Así, Tamara Pettinato exclamó su teoría, que se basa en un argumento picante y algo tajante: “Esto pasa porque no le gusta tanto, no le gusta como le gustaba Cabré, listo es la única explicación”.

Por su parte, Beto Casella soltó otra interpretación y que se entrelaza con una cuestión más profunda, menos banal y aseguró: “Todo esto toda la vida era al revés, el tipo no blanqueaba. Pero acá vemos que el empoderamiento de la mujer llegó ‘Te blanqueo si quiero, dejame ver’, y prioriza su profesión. Igual lo importante es que Laurita, a quien queremos mucho, esté feliz”.