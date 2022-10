La ex de Peluca, el novio de Laurita Fernández, rompió el silencio y repartió palos

Brotó, se escapó, se filtró. Así, en sintonía con los tiempos modernos en los que los famosos carecen de privacidad por la proliferación de celulares que pueden captar sus movimientos, Laurita Fernández no pudo tapar el sol con las manos y reconoció a su nuevo novio, Claudio Brusca. La ex del productor, Lourdes Puppi, apareció para describir cómo fue su historia de amor.

En la oscuridad de un boliche en Palermo, con la alegría de un momento divertido, la conductora de Bienvenidos a bordo cayó en las garras de videos que filmaron otros presentes en la disco. Esas imágenes se viralizaron y llegaron a los medios para confirmar que la ex de Nico Cabré arrancó una nueva relación con Peluca.

De hecho, a pesar de procurar mantener su privacidad en un plano de bajo perfil, Laurita fue abordada por los programas y terminó por admitir: “Hace mucho tiempo que quería sentirme así relajada y disfrutar para estar bien. La relación con Pelu es excelente, es fachero".

La curiosidad del público se centró en este hombre, que trabaja como productor de eltrece y codo a codo con Guido Kaczka. Y en ese sentido, ahora se conoció la última novia que tuvo Brusca, otra celebrity, una bailarina que pasó por Combate, Lourdes Puppi.

La blonda aceptó la propuesta de explayarse sobre las características de su noviazgo con Claudio y contó todo lo que experimentó con el hombre que conquistó el corazón de Laurita. “Corté hace tres meses por mí. Lo corté y ahora salió esto de él y Laurita. Le deseo lo mejor porque terminamos bien”, declaró.

En ese diálogo con Paparazzi, Lourdes aseguró que percibía que Peluca y Fernández culminarían en un romance, en una trama fogosa. "Era obvio, evidente, trabajan juntos, se llevan bien. Le deseo lo mejor. Es un re buen chabón, mal”, explicó.

En cuanto a los argumentos que tallaron en la decisión de romper su noviazgo, Puppi narró: “Yo lo re quiero pero corté por diferentes motivos propios. La realidad es que teníamos diferentes planes de vida”. Y así ponderó la diferencia de edad como un factor.

“Él me llevaba muchos años, yo tengo 26 y él 38. Quería otra cosa para nosotros y no quería lo mismo”, exteriorizó la bailarina. Para luego ampliar en ese concepto: “Yo quería disfrutar la vida desde otro lugar. No coincidimos pero él no se lo esperaba”.

La ex de Peluca incluso aceptó que la determinación de discontinuar la pareja partió de su fuero interno: “Fue muy de repente y dos veces le hice lo mismo. Las dos veces le corté yo y no sé si él se lo merecía”.