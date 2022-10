Qué le preparó Marley a su hijo Mirko para que no lo extrañe cuando viaje a Sudáfrica

Marley disfruta de un lazo espectacular, único, de esos que no se explican por el raciocinio sino por un sentimiento poderoso, e intangible, con Mirko. Esa luz que aterrizó en su vida para cambiar para siempre todo su universo. Por eso, el animador no escatimó en una sorpresa divina para que el niño no lo extrañe tanto en su viaje.

Resulta que el conductor de Telefe emprenderá una aventura laboral, que le implicará recorrer, literalmente, el mundo durante horas para aterrizar en Sudáfrica, en el contexto de un nuevo proyecto del canal. Por eso se ausentará de su hogar durante una semana.

Atento a esa distancia inevitable que se creará con su pequeño hijo, Marley pensó, hurgó en su mente y se le ocurrió una manera muy divertida y sobre todo tierna para dejarle al gurrumino una serie de regalos, que se ordenarán por cada una de las jornadas del viaje.

Marley optó por contarles a todos sus seguidores esta movida y se filmó en el interior de su casa en pleno trabajo manual, sí, él se encargó de llevar a cabo el forrado de unas cajas y las adornó con una gama variada de pequeños obsequios.

Entonces, Alejandro prendió el celular y contó: "Me voy de viaje unos días a Sudáfrica por un programa nuevo que más adelante les contaré. Volaré como 30 horas. El único tema es dejar unos días a Mirko, así que para que no me extrañe tanto ideé esto, veremos cómo funciona”.

Fiel a su estilo de divertirse de sí mismo, el animador reconoció: “Mi talento para las manualidades es increíble”. Para luego narrar todo lo que le hizo a Mirko: “A cada caja le voy a poner una pequeña sorpresa, para que cada día se encuentre con algo y va tachando los días para saber cuánto falta para que yo vuelva. Bastante bien van quedando”.

Además, el hombre de Telefe compró un mapamundi muy tierno para que su gurrumino sepa en qué punto del planeta se encontrará durante esta ausencia. “En el mapa te voy a mostrar por donde va a ir papá, voy a ir hasta Sudáfrica, que es donde viven todos los animales. Así como tu obligación es ir al jardín todos los días, la de papá es trabajar”.