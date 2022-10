Cómo reaccionó Eugenia Tobal al escuchar la nueva canción de Jimena Barón

Jimena Barón sacó a la luz “La Araña”, su nueva canción que apuntaría directamente contra Gianinna Maradona debido a que habla sobre una amiga que la traicionó. A raíz de esto, fue Eugenia Tobal quien salió a bancar la canción que terminó sufriendo la acusación de la gente por recordarle un acontecimiento del pasado.

Por la letra y por las varias coincidencias, es un hecho que La Araña está dedicada directamente a Gianinna Maradona por la relación que tuvo con Daniel Osvaldo. Es por eso que al publicar la canción y presentarla en su cuenta de Instagram, recibió apoyo de varios famosos, entre ellos Eugenia Tobal.

Fiel al estilo que viene manteniendo, debido a que sus dos mayores éxitos son La Cobra y La Tonta, ahora Jimena Barón sacó una nueva canción que apunta directamente contra un hecho del pasado. Es que si bien ella fue amiga y vecina de Gianinna Maradona, esta terminó quedándose con Daniel Osvaldo.

Desde ahí la letra va para ella: "¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba". De esta magnitud son los distintos palos que lanza para descargar la molestia que le generó el comportamiento que tuvo.

La publicación en su Instagram, en la cual realiza la presentación de la canción, estalló de me gustas y comentarios. Entre ellos estaba el de Eugenia Tobal, quien intentó ser sutil con un fueguito y una araña para simplemente demostrar el apoyo a Jimena Barón por lo hecho.

Sin embargo, los comentarios no tardaron en llegar haciendo alusión a que Tobal se sintió identificada con la canción por lo que sufrió cuando era novia de Nicolás Cabré y este la habría engañado con la China Suárez.

"Ay Dios por favor Eugenia tenés una hermosa familia solta también", disparó una seguidora. A lo que otra la defendió: "¿Que suelte qué? Está comentando la canción. Deja de revolver el pasado vos y defender a la indefendible".

Pese a los comentarios de la gente, cuando sucedió el Wanda Gate, Eugenia Tobal aclaró que no había rencores: "Yo no vivo con el resentimiento, yo ya sané. Sí (perdoné), me perdoné yo. Ya pasó mucho. Es parte de una historia, de mi pasado, está, pero no vivo con el resentimiento. Después de haber perdido a mi madre, nada es tan importante".