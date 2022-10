Por qué Wanda Nara viaja a Turquía con Ana Rosenfeld: “Él quiere…”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue tejiendo nuevos capítulos. Este viernes en LAM, la empresaria dio un móvil en vivo previo a su viaje a Estambul, lugar en el que se reencontrará con sus hijos y su ex pareja, como parte del siguiente ángulo de esta novela mediática y legal.

Tras la reconfirmación por parte de Wanda de que está separada de Icardi, desde el programa de América mostraron una nota grabada horas antes con Ana Rosenfeld, abogada de la mediática. Más allá de las declaraciones de la rubia, su defensora dio detalles más concretos acerca de esta ruptura.

"Se cuestionó mucho sobre si el documento que se presentó era o no un pedido de separación, pero ese documento es verídico y la señora Wanda Nara lo firmó delante mío para después enviárselo a su abogado italiano, que es el abogado que intervendrá. Eso no significa divorcio sino separación. Divorcio es recuperar la aptitud nupcial, y por ahora lo único que se pidió es la separación para acreditar precisamente lo que viene diciendo Wanda: que están separados", comenzó aclarando Ana.

Luego arrojó la estrategia que tendría el futbolista una vez que la mediática aterrice en Turquía: "Entiendo que Mauro la quiere recuperar y ese será un trabajo que tendrá él cuando Wanda llegue a Estambul. Siempre aconsejo porque soy pro pareja. Es muy feo cuando te corren de un lugar y no es de común acuerdo. Cuando dos personas se separan y una de ellas no lo asume, esa persona queda mal y va a hacer lo imposible para recuperar su lugar en la pareja".

Consultada sobre el vivo de Instagram que hizo Icardi hace varios días atrás, en el que involucró a los hijos de la familia y disparó fuerte contra la rubia, Rosenfeld detalló: "Fue innecesario. Creo que las parejas se recuperan entre ellos. Involucrar a los chicos nunca me pareció bien desde ningún punto de vista. Los chicos no pueden estar en medio de ninguna ruptura. Entiendo que meterlos es un golpe bajo".

Y agregó: "No era necesario declarar su amor o ponerla incómoda en ese vivo que hizo, porque realmente lo conozco y vale mil como para estar en un vivo a contar su vida privada y demás. Nunca lo hizo, y me pareció que no condecía con la situación que se estaba viviendo".

Rosenfeld también viajará en los próximos días con destino a Estambul para asesorar y acompañar a su cliente en esta separación, además de acordar los términos de este trámite previamente ya explicados. Desde ahora, se empieza a tejer un nuevo capítulo en tierras turcas.

Sobre esto, la abogada explicó: "Llegará mañana a la noche a Estambul (por hoy sábado), y supongo que primero tendrán una charla ellos. Él no firmó nada, la que firmó fue Wanda. El divorcio es unilateral. Vuelvo a repetir que esto es una separación y está hablando con el abogado italiano todo lo que tenga que ver con la comunicación de sus hijos... o sea, cuántos días va a estar con uno y con el otro, pero por ahora nada en particular".

Para finalizar habló del proceso que se iniciará ahora: "Uno empieza por la cuota alimentaria. Cuando hacés un divorcio uno empieza por la división de bienes, pero en principio hoy lo único que se tiene que hablar es avanzar en el trámite de la cuota alimentaria de las nenas, porque respecto a los varones ya está todo acordado y cobrado (por los tres hijos varones de Maxi)".