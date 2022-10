La inesperada revelación de Zaira Nara sobre L-Gante

Por primera vez desde que su hermana Wanda es vinculada sentimentalmente con L-Gante, Zaira Nara habló de la relación entre ellos, que cada vez dejan más indicios de que no se trata sólo de una cuestión comercial.



Luego de confirmar la separación con Mauro Icardi, en medio de un escándalo, de mensajes cruzados y de idas y vueltas, Wanda Nara comenzó a mostrarse cada vez más cerca de L-Gante, primero por motivos comerciales, pero ya parecería que el vínculo pasó a otra fase más íntima.



La mediática y el cantante de cumbia protagonizaron juntos una sesión de fotos, intercambiaron mensajes sugerentes en redes sociales e hicieron un videoclip e incluso se dejan ver juntos en boliches y fiestas.





Mientras ellos prefieren no hacer declaraciones al respecto de su relación, aunque sí van dejando algunos indicios, la que decidió romper el silencio fue Zaira Nara, que, por primera vez, habló de la sorpresiva relación de su hermana.



La conductora fue consultada por un notero de Intrusos a la salida de un evento, en donde le preguntaron sobre el posible y cada vez más certero noviazgo de Wanda Nara con L-Gante y si ya conoce al cantante de cumbia 420.



“Lo conozco hace un montó. Me lo crucé en muchísimos eventos. Me cae re bien. La verdad que me cae muy bien”, contó Zaira Nara sobre L-Gante, que podría convertirse en su cuñado si se confirma lo que parece evidente.





“Con Wanda hablo de todo, pero no con ustedes. Ojo, con el término relación, porque todas son relaciones. Las relaciones laborales también son relaciones. Yo hablo de todos los temas con mi hermana, pero quedan en casa”, aclaró.



“Yo no me meto. No tengo ni idea de los vínculos ni las relaciones”, concluyó Zaira Nara, luego de revelar que ya conoce a L-Gante y que tendría el visto bueno para convertirse en un nuevo integrante de la familia.