El drama médico que sufrió Anama Ferreira: “Escuchaba a los médicos debatir a qué altura cortarían mi pierna”

En una entrevista reciente, Anamá Ferreira habló de su vida, desde su infancia y hasta la adultez, pero principalmente recordó un episodio muy angustiante referido a un problema de salud que tuvo a los 7 años.



La ex modelo brasileña relató que un dolor como el que podría sentir cualquier persona, a raíz de una lesión común y corriente, desató una verdadera y traumática pesadilla en la que recuerda conversaciones impactantes de médicos que la atendían.



Anamá no tiene fotos de su niñez. Es por esa razón que dice se esmera en repasar una y otra vez esas “emociones, sensaciones y situaciones” que habitan en su cabeza: las tardes de barra, de cochecitos hechos con cajones de manzana y demás.





“Tenía 7 años cuando empezó a dolerme una de mis piernas. Me había lastimado y se habían hinchado demasiado. Se ponía cada vez más negra y mi fiebre no bajaba”, recuerda Anamá Ferreira.



Una vez internada, con mucha angustia y preocupación, recuerda como si hubiese sido hoy cómo escuchaba los impiadosos debates médicos al lado de su cama. “Uno a otros se decían: ‘Vamos a darle unas horas más. Si no mejor, la amputamos’”, contó.



“Se preguntaban: ‘¿Te parece cortar por debajo o por arriba de la rodilla?’. Yo lloraba y les pedía por favor que no lo hicieran”, relató Anamá, quien reveló, además, la actitud de sus padres.





Religiosos como pocos, los padres de Anamá Ferreira la encomendaron a Sao Longuinho, quien fuera el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Cristo con la Santa Laza, y al cual, según la tradición, los feligreses deben rezar durante toda la noche repitiendo un movimiento corporal.



“Creer o reventar. La pierna sanó y con el tiempo sólo me quedó una cicatriz que nadie advirtió en tantos años de carrera”, comentó Anamá sobre el increíble desenlace de su pesadilla, que arrancó con un dolor en la pierna.