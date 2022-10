El día que Silvana Suárez habló de su feroz pelea con Mirtha Legrand

Tras la conmoción por la noticia de la muerte de la ex Miss Mundo Silvana Suárez, vuelve a cobrar relevancia las palabras que tuvo la exmodelo en una entrevista, momento en el que se refirió a la feroz e histórica pelea con Mirtha Legrand.

En diálogo con Pablo Mascareño de LA NACION en una nota realizada en 2021, Silvana Suárez habló de su vida alejada de los medios en Traslasierra, Córdoba, el lugar que eligió para cultivar un estilo de vida más esperitual y dedicarse a su pasión por la pintura.

A la hora de abordar el legendario momento en que se levantó de la mesa de Mirtha Legrand y abandonó el programa, Silvana Suárez decía hace un año: "Yo me río de aquello, se hicieron muchos chistes, ya pasaron veinte años. Estoy bien, no me arrepiento para nada. En su momento y de acuerdo al contexto, Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso. Olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa. Iba cada vez que venía a la Argentina y, obviamente, gratis. Además, ella estuvo prohibida un tiempo y yo no fallaba. Pero bueno… lo entiendo… aquello fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase".

Luego, Suárez especificó que los productores de Legrand intentaron hacerla volver al estudio. "Iba por el pasillo y salían para retenerme y yo seguía viaje directo a la calle. No había manera, era una situación muy mediática, muy difícil y yo tenía dos hijos chicos, y no me sentí respetada para nada, sino utilizada. Probablemente hoy ni loca iría al programa. Me pareció que fue genial levantarme e irme, fue histórico y sincero. Si lo hubiese querido planear, no hubiese salido tan bien".

En tanto que sobre un encuentro que tuvo en un evento en el Hotel Alvear, cuando le comentaron a Silvana Suárez que no saludó a Mirtha Legrand, la ex Miss Mundo remarcó: "No. En realidad, es ella la que me tiene que saludar a mí. Por supuesto que es una gran trabajadora, por qué hablar mal de sus virtudes".

Por otro lado, cuando le consultaron si el año pasado hubiese ido a los programas que lideraba Juana Viale, la entrevistada respondió: "No lo sé… preguntaría a la gente en la que confío… Juana me parece divina, natural, está más allá del bien y del mal. No sé… lo pensaría… ella me parece genial".