Jorge Lanata confesó por qué decidió terminar Periodismo para Todos

Jorge Lanata tomó una fuerte decisión en lo que respecta a su futuro laboral: le pondrá fin a Periodismo para Todos en este 2022. “El año que viene sigo con la radio y hago televisión, pero es el último año de PPT”, contó.



Al ser consultado sobre los motivos del sorpresivo final de un programa que está instalado en la noche de los domingos desde hace más de una década, Lanata comentó: “Hace 12 años que hago PPT. Nunca estuve 12 años en ningún lado. En Página estuve 10. En la radio y en la tele estoy hace 12 años. Pero es mucho tiempo; ya está, quiero hacer otra cosa”.



En cuanto a esas “otras cosas” a las que hizo referencia el prestigioso periodista, se encuentra un proyecto documental que lanzó porque considera “mucho más excitante para hacer que la televisión semanal, mucho más divertido, más creativo”.





Por otra parte, Lanata se refirió a la actualidad de la Argentina, ironizó diciendo que es “una pequeña pregunta”, aseguró que “está todo complicado” y sostuvo que “Alberto Fernández perdió completamente el poder”.



“Presidente se busca. Creo que, en este momento, la persona que más poder tiene en el Gobierno es Massa, porque Cristina está tratando de despegarse, no quiere aparecer vinculada al Gobierno”, explicó el conductor.



“Cristina está tratando de despegarse del fracaso de lo que ella misma inventó. Y Alberto desapareció: es un presidente formal, no decide nada, no hace política en el Gobierno y todavía sueña con la reelección, lo cual es un delirio”, opinó Jorge.





Por otra parte, sobre la oposición, Lanata dijo: “Yo lo que diría es que es muy probable que gane, pero no es bueno que tengan la sensación de la vaca atada. Nadie tiene la vaca atada y todo puede cambiar”.



En ese sentido, continuó con su argumento. “Entonces, que ellos piensen que sí o sí van a ganar, para mí está mal. Porque los hace llevar adelante una conducta con la cual se pueden equivocar. Capaz ganan. A ver, si vos me decís, yo quiero que ganen”, concluyó.