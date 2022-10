Ernesto Tenembaum confesó por qué su matrimonio duró más de 30 años

Ernesto Tenembaum es conocido por su labor como periodista, pero poco se sabe de cómo es él puertas adentro. Es por eso que en una entrevista en LN+ se animó a abrir su corazón, contó que está enamorado y dio varios detalles de lo que es su vida privada.

Luis Novaresio se encargó de ser el anfitrión de la nota a su amigo, ya que tienen una buena relación. Pese a la amistad que los une, no temió a la hora de ahondar en los distintos temas para sacar a la luz lo que no se sabe de Ernesto Tenembaum. Es por eso que habló de su matrimonio, de la muerte y de sus hijos.

“Te lo voy a decir de esta manera: uno hace lo que puede en la vida, por lo cual no hay recetas. Pero si yo te cuento lo que viví... la pareja estable con una persona que amás es el mejor de los formatos. Es mágico”, opinó Tenembaum sobre su experiencia personal acerca de las relaciones.

Ante los 30 años que lleva en pareja, Novaresio le consultó qué opinaba de las relaciones abiertas, a lo que el periodista respondió con una ingeniosa comparación: “También, eso no se elige. ¿Por qué hay gente que es poliamorosa y gente que no? No tengo ni idea, hay un formato que uno va yendo. Te sale, algunos somos pájaros de jaula y otros no”.

Pero Ernesto no solo triunfa en el amor, también se considera un buen padre, el cual tuvo momentos que lo marcaron. “Me conmovió mi viejo. Una vez estaba jugando con mi hijo nariz con nariz y mi viejo desde un costado dijo ‘qué lindo’ y yo percibí algo de él hacia mí. Hay pocas cosas más gratificantes”, expresó emotivo y con una sonrisa en su rostro.

Octubre es un mes sensible para el periodista, ya que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Marcelo Zlotogwiazda, quien fuese su dupla periodística. Es por eso que se tomó un momento para hablar de él y de la muerte. Primero hizo mención a cuánto lo extraña y aseguró: “Era un tipo genial”.

“Existimos hasta la última persona que nos recuerda, como decían en la película mexicana Coco", opinó sobre las formas de persistir en el tiempo pese a que no esté físicamente.

Para resumir un poco cómo es Ernesto Tenembaum, su amigo le pidió que se definiera. A lo que él cumplió su petición: “En orden de importancia, soy un papá de hijos grandes. Soy una persona que vive una historia de amor fantástica durante 30 años. Soy un periodista, no sé si es bueno o malo pero me gusta mucho. Creo que soy un buen amigo. Creo que soy muy desprolijo, soy hincha de Estudiantes, que me importa bastante”.