La sorpresa que le dio el novio de Jimena Barón: “Tengo que presumirlo”

Jimena Barón se muestra cada vez más afianzada en su relación con Matías Palleiro, con quien blanqueó su romance en julio del 2021. A partir de ese momento, anticipó que mantendría un perfil bajo, a diferencia de otros noviazgos.



Si bien su idea era no exponerlo demasiado, los viajes y proyectos en común hicieron que se dieran algunas excepciones, por lo que de vez en cuando suelen mostrarse juntos y compartiendo postales de algunas escapadas.



En ese sentido, el viernes Jimena Barón se expresó muy feliz ante sus casi 2,5 millones de seguidores de Twitter, a quienes les contó con alegría la sorpresa que le había dado Matías. “Mi novio me llevó de sorpresa a Aeroparque y me trajo a Río de Janeiro. Cada tanto tengo que presumirlo, che”, escribió la actriz.





Luego, la actriz y cantante publicó un nuevo tuit en el que se lo ve a su novio con el torso desnudo, luciendo sus abdominales marcados. “Aparte mi novio es éste. Ya fue, presumo todo junto. Hay luz al final del túnel, chicas”, comentó Jimena.



Luego, la actriz pasó a Instagram, donde publicó algo de su estadía en Río de Janeiro. La actriz anduvo de compras y también pescó infraganti a su novio bailando muy concentrado en el departamento con vista a Barra de Tijuca.



La relación va tan bien que hasta empezaron a circular rumores de compromiso. Todo surgió cuando, a principios de septiembre, cuando viajar a Bariloche junto a Momo y la niñera, la actriz compartió un álbum de fotos en el que se lo ve al grupo rodeado de un entorno blanco y nevado.





“Me hace intensamente feliz, hijo de mi alma, poder hacer que conozcas lugares tan hermosos. Y a vos Mari, también, que sos tan buen y te queremos tanto. Qué bendición que nos tengamos, que podamos estar acá y ser argentinos. Qué maravilla”, escribió Jimena.



Entre las diez imágenes que componen el carrusel en cuestión, hubo una que llamó la atención por un pequeño detalle: una foto romántica en la que a Jimena se la ve agarrándole el rostro a su novio y donde brilla un anillo.