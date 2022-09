El inesperado pedido laboral de Jimena Barón: "Estoy entrenada"

Luego de sus vacaciones por Bariloche junto a su hijo Momo, Jimena Barón ya se encuentra en Buenos Aires retomando su rutina diaria. En los últimos días, la actriz y cantante anunció que había regresado a pilates, mostró algunas de sus nuevas recetas y compartió divertidos videos de su vida cotidiana.

Pero en las últimas horas sorprendió con un posteo que realizó desde su cuenta de Twitter. Sin vergüenza alguna, Barón contó que no está recibiendo propuestas de trabajo en el ámbito de la actuación y que tiene ganas de volver a su primer amor.

"Quisiera volver a actuar y hacer de mala/villana y también quisiera hacer un documental tipo el de Will Smith para National Geographic que se mete en volcanes, sube montañas y se tira a nadar con monstruos. Estoy entrenada y no tengo drama en dormir en carpa etc. Gracias. Besos", posteó fiel a su estilo.

Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. "Ay Jimena seguí con la música BOLU** tenés que volver con un remix de la Cobra o otro animal bien venenoso tipo rana con tóxica... hablame al privado y tiro un par de letras", comentó un usuario.

Pero no todos fueron halagos, otros fueron un poco más críticos: "Y bueno habrá que empezar a levantarse temprano y tirar cv (Currículum Vitae)".

La bronca de Barón al ver que le rayaron el auto Jimena Barón.

Acostumbrada a compartir todo con sus seguidores, decidió contarles por el mal momento que vivió en los últimos días. Parada al lado de su auto, descubrió que alguien le había dejado un rayón gigante. "La gente que te raya así con la llave todo el auto cuando lo dejas en la calle, ¿Qué le pasa? ¿No co** esta gente?", expresó enfurecida.

Luego, más calmada, hizo referencia a otro factor que en las imágenes se veía a simple vista. Barón admitió que hace mucho que no lava su auto y explicó los motivos.

"Lo tengo que lavar. Es el auto que me gané en el programa de Nico Vázquez, es el mismo, y nunca lo lavé en mi vida. Una sola vez me lo lavó Mati Napp en un ensayo y nunca más", agregó.

"No entiendo como es ir a lavar un auto. Vas, esperas, charlo con el que me lo lava, llevo un libro. Me da como vergüenza, entonces nunca lo hice", finalizó.