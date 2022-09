Jimena Barón confesó por qué a los 35 años duerme con la luz prendida

Luego de sus vacaciones junto a su hijo Momo Osvaldo y su novio, Matías Palleiro, Jimena Barón retomó su rutina diaria y nuevamente interactuó con sus seguidores de Instagram, como suele hacerlo.



En un nuevo ida y vuelta con sus fanáticos, la cantante dejó una confesión que generó una gran sorpresa entre sus seguidores en la red social: contó que hoy por hoy, a los 35 años, le tiene mucho miedo a la oscuridad.



Es por esta razón que, según cuenta la actriz y cantante, aún continúa durmiendo con una tenue luz prendida en su habitación, por temor a que se le pueda llegar a aparecer un fantasma.





“Duermo con la luz prendida porque me da miedo la oscuridad. Por si aún no lo sabían, ahora ya lo saben. Tengo 35 años”, comentó Jimena Barón, sin ningún tipo de pudor al respecto de su insólita confesión.



“La lógica no lógica es que no me da miedo la oscuridad, sino todo lo que me imagino en la oscuridad, que, obviamente, es todo esotérico, nada tangible”, explicó la actriz y cantante a sus seguidores.



“Esas cosas que no tocan la puerta, esas cosas que no hacen ruido. La verdad es que no quiero ni decirlo”, añadió a su argumento Jimena Barón sobre por qué duerme con la luz prendida cuando no la acompañan ni su hijo ni su novio.



“Veo algo de luz, flasheo y al abrir los ojos, controlo: no hay extraterrestres, ni duendes, ni fantasmas, todo perfecto y sigo durmiendo. Pero si flasheo todo ese universo y encima no veo, me vuelvo loca”, contó.



“Las veces que he compartido mi miedo, me dijeron: ‘Sí, a mí me pasó’ o ‘me susurran’. Entonces, chicos, no hay chance. Voy a dormir con la luz prendida, siempre”, concluyó Jimena Barón en sus historias de Instagram.