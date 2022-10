El extraño motivo por el que la China Suárez no sabe cuándo empezó su romance con Rusherking

Ya transcurrió un tiempo considerable, de ese primer efecto de sorpresa se transmutó a una cotidianidad asumida. Tras el golpe mediático que significó el comienzo del noviazgo entre la China Suárez y Rusherking, ahora todo gira en torno a las aventuras que comparten juntos. La actriz reconoció que no sabe el día exacto en que arrancó este amor.

En una profunda entrevista con la Revista Hola, en la que se animó a hablar como pocas veces de su privacidad, un aspecto al que le suele rehuir, María Eugenia abrió su corazón para nadar por diversas aristas de esta pareja mediática que configura con el músico.

En esa nota, el trapero, oriundo de Santiago del Estero, se zambulló de lleno en el primer instante, ese momento iniciático y sostuvo: “Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar”.

Hasta que el cronista encaró a la China y le consultó de manera directa: “¿Quién dio el primer beso?”. De esa manera, la actriz reveló: “Hubo dos personas que oficiaron de celestinos porque me hablaban mucho de él. Una vez nos cruzamos en un boliche, él estaba con un amigo y yo también”.

“Tomi me preguntó por mí esa misma noche, yo no lo tenía, pero dije ‘Ah, mirá’. Y fue un flechazo”, admitió la blonda respecto a las vibraciones que surgieron de inmediato en esa velada, a esa conexión que los atrapó y los estimuló a darle rienda suelta.

La pareja despierta mucho interés, por la magnitud de ambas figuras. De esa manera, le preguntaron a la ex de Benjamín Vicuña: “¿Cuánto hace que están juntos?”. Una incógnita que sobrevuela en el aire, porque todo el mundo quiere conocer ese tipo de detalles.

Así se produjo la revelación de un comportamiento singular de la China, que sin tapujos explicó: “Soy malísima para las fechas…Al toque blanqueamos, creo que es la primera vez que no hay que esperar. Creo que fue en mayo que subimos la primera foto juntos y listo”.

A esa declaración publicada en la revista, Suárez la agarró para ampliar su pensamiento en su Instagram y añadió una confesión extraña: “Ese ‘soy malísima para las fechas’ evita muchos problemas, jajaja”. ¿Qué quiso decir? Por lo pronto aceptó que no recuerda el día exacto.