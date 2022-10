Marianela Mirra sepultó a Gran Hermano 2022 y tomó una drástica decisión

El lunes comenzó la edición 2022 de Gran Hermano (Telefe) y como era de esperarse no faltaron las críticas negativas a esta edición del reality más famoso de la televisión argentina.

Ahora le tocó el turno a Marianela Mirra, la ganadora de la edición de 2007, quien opinó sobre el programa y fue categórica. "Mi molde se rompió, es lo que queda", comenzó expresando en sus redes sociales.

Acto seguido, arremetió contra el certamen conducido por Santiago del Moro, puntualmente por el perfil de los nuevos participantes. "¡No romanticen las historias tristes por favor!", escribió, en clara referencia a la historia de Thiago, entre otras.

Y continuó con una recomendación para todos los participantes: "¡Tienen que divertir a la audiencia! ¿Qué es esto? Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar".

Finalmente, sentenció: "No lo veo más", dejando en claro que no piensa continuar viendo la nueva edición del reality.

Recordemos que entre los ingresantes, Thiago Gil Medina sin duda fue uno de los que más llamó la atención con su historia de vida. Con apenas 19 años, el chico de González Catán reveló que viene de un hogar muy humilde. Trabaja en el Mercado Central y es cartonero.

"Mi mamá me dijo antes de morir 'vergüenza tenés que tener cuando salís a robar', y le hice caso y nunca salí a robar", expresó. "Armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer. Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda para llevar plata para mi casa", agregó Thiago. Thiago.

De conseguir consagrarse ganador, el participante dejó en claro que haría con el premio. "Lo primero que haría si gano el premio... arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad".