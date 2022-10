La tremenda alegría de Marisa Andino en medio de la polémica familiar con su hermano Guillermo

En el medio de su conflicto familiar con su hermano Guillermo, Marisa Andino se encuentra disfrutando de un excelente momento a raíz de una noticia que llegó por parte de uno de sus hijos.



Sucede que después de muchos años de sacrificio y estudio, Tomás Velcoff se recibió de médico y toda su familia y amigos se acercaron para realizar la clásica celebración en la vereda de la facultad: algunos huevazos, aderezos y harina fue lo que recibió el joven.



Asimismo, no faltó el recuadro para selfies con algunas imágenes relacionadas a la medicina y, lógicamente, con el escudo de Racing, el club del cual es hincha no sólo él, sino toda la familia Andino. “Soy médico. Me recibí. Dr. Tomás Velcoff”, se podía leer.





“Estudio, esfuerzo, dedicación, pilares fundamentales para obtener grandes logros. Te amo con el alma, hijo”, escribió Marisa Andino en su cuenta de Instagram, en donde compartió imágenes del festejo.



En una historia de Instagram se puede ver, además, cómo la hermana de Guillermo Andino se funde en un abrazo con su hijo Tomás. “Me explota el corazón de alegría, felicidad y orgullo. Mi hijo Tomás se acaba de recibir de médico”, expresó Marisa.



Tomás, al igual que sus hermanos, es fruto de la historia de amor de la conductora y Marcelo Velcoff. “Si vos salís hoy, vas a conocer al amor de tu vida”, le dijo su madre a Marisa una noche en la que ella no tenía ganas de salir porque recientemente había terminado una relación.





La conductora de Telenueve al Mediodía ya lleva treinta años de relación con Marcelo Velcoff, con quien tuvo tres hijos. Por eso, se puede decir que la intuición de su madre en aquella ocasión fue más que acertada.



“En un momento le dije a mi amiga que le dijera al del auto de al lado que quería doblar a la derecha. No me dio bolilla. Puse el guiño, doblé, el otro siguió de largo y chocamos. Yo no quería bajar la ventanilla porque pensé que me iba a decir de todo y mi amiga me dijo: ‘Abril, porque vos no sabés lo fuerte que está’. Y ahí me di vuelta y dije: ‘Epa’. Bajé y le dije que yo había puesto el guiño. ‘No lo pusiste, pero no importa, vamos los cinco a tomar algo y arreglamos las cosas’, me contestó. Fuimos a tomar algo y no me separé más”, contó la periodista.