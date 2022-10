Por qué se rompió la relación de los hermanos Guillermo y Marisa Andino

Guillermo y Marisa Andino no solo están vinculados como hermanos, sino también como conductores de noticieros. Ambos son considerados profesionales que informan con seriedad y empatía hacia los televidentes.



Seguramente la frase “rivales, no enemigos” nunca quede mejor retratada que en este caso, ya que Guillermo y Marisa compiten desde los noticieros del mediodía de América y El Nueve, respectivamente.



No es común que dos hermanos compitan desde canales diferentes y ejerciendo la misma actividad laboral, en este caso liderando la conducción de dos noticieros. Los hijos del recordado periodista Ramón Andino conducen América Noticias Mediodía y Telenueve al Mediodía.

En el caso de Marina Andino, desempeña su trabajo de conductora junto a Esteban Mirol, en tanto que su hermano Guillermo lo hace acompañado por María Belén Ludueña, la periodista y abogada que se casará con Jorge Macri.



En cuanto a la competencia entre ellos, Telenueve al Mediodía se convirtió en uno de los espacios más vistos de El Nueve y, en más de una ocasión, ganándole o acercándose a los números cosechados por los canales líderes.



Incluso, Marisa Andino obtuvo el premio Martín Fierro en el rubro Labor Periodística Femenina, correspondiente a la temporada 2021. También el noticiero fue galardonado en la última ceremonia.





No obstante, al parecer, y para sorpresa de muchos, las cosas entre los hermanos Andino no estarían bien últimamente. Así lo hizo saber la cuenta de Instagram Chusmeteando, que suele compartir información sobre el mundo del espectáculo.



“¿Qué pasó entre los hermanos Andino?”, le preguntaron en la cajita de preguntas de Instagram. “Hace años que ya no se los ve todos los fines de semana comiendo juntos en casa de Guillermo y Carolina Prat. Distanciados”, respondió la cuenta.