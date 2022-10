La iracunda reacción de Mauro Icardi a la foto de Wanda Nara y L-Gante a los besos

En estos días circularon imágenes de Wanda Nara y L-Gante en una situación en la que estarían a los besos en un boliche, y Mauro Icardi habría tenido una iracunda reacción con un llamado a su expareja con una serie de reproches.

El periodista Juan Etchegoyen detalló desde Metro Live: “Me están contando información muy sensible que proviene de Europa. Era obvio que (Icardi) iba a ver la imagen de Elián Valenzuela (L-Gante) con Wanda Nara y algo iba a pasar”.

Luego, sobre una información que había brindado anteriormente el periodista sobre el impacto de Mauro Icardi por el supuesto romance de Wanda Nara y L-Gante, el especialista en espectáculos recordó: “Yo te dije que Mauro Icardi estaba furioso por las versiones de romance de L-Gante con Wanda. Después, él salió y lo confirmó todo en el vivo”.

Acto seguido, Etchegoyen afirmó: “Icardi vio la foto. Está confirmado que la vio. Me cuentan que hace un rato Icardi habría llamado a Wanda Nara para pedirle explicaciones y para exigirle que vuelva ya a Turquía, que no se quede un segundo más en la Argentina y para que termine, me dicen estas palabras, ‘con esta farsa mediática’”.

Las imágenes de Wanda Nara y L-Gante que habrían impactado en Mauro Icardi.

“Estos son los dos puntos que tocó Icardi hace instantes en esta llamada a Wanda Nara, una llamada que fue rebotada un par de veces por ella, que no lo atendió al toque y ante la insistencia de él, lo atiende, y tienen esta charla. Me dicen: ‘Juan, si antes estaba furioso, imaginate ahora’. La persona que a mí me escribe, que creo en esta versión, utiliza la palabra ‘desencajado’ y me y me dice que no puede más con su bronca y su tristeza”, apuntó Juan Etchegoyen sobre el estado de ánimo de Mauro Icardi por el presunto affaire entre Wanda Nara y L-Gante.

Además, según Etchegoyen la situación de Icardi en lo deportivo no es de lo más auspiciosa. “Galatasaray le dio la espalda con todo esto a Icardi. No le gusta nada a los turcos lo que está pasando. Hablamos de que Icardi, posiblemente en unos días, si la bronca de Galatasaray se concreta, puede quedarse sin club. A los casi 30 años de edad quedarte sin club en Europa es prácticamente terminar tu carrera”.

Finalmente, sobre la tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con L-Gante en el medio, el periodista enfatizó: “Veremos qué sucederá, pero me parecía importante contarte esto porque es de último momento. Mauro habría llamado a Wanda Nara desencajado, furioso, con mucha bronca y sumergido en una tristeza profunda”.