Escándalo: Mauro Icardi rompió el silencio y destrozó a Wanda Nara

Mauro Icardi se cansó del comportamiento mediático que mantiene Wanda Nara en relación a su supuesta separación del futbolista y su posterior relación con L-Gante.

Durante un vivo en Instagram, el jugador expresó: "Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto", comenzó declarando.

Además, aclaró que no está separado y reconoció cuánto le molesta cómo ella se muestra con el referente de la cumbia 420. "Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas", agregó sobre la situación que atraviesa.

"Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien", disparó sobre su relación con la empresaria.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", apuntó Icardi.

Luego, el futbolista se refirió a la polémica publicación que hizo el hijo mayor de la mediática en la que se refirió a L-Gante como un "payaso". "Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar. Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivió y decidí hablar", argumentó sobre su decisión de contar su verdad.

"Veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo. Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles", expresó sobre la actitud que mantiene Wanda.

"Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa", concluyó.