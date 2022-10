Aseguran que la exdiputada kirchnerista Romina Uhrig será la primera en salir de Gran Hermano

Entre los 18 participantes de la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) que aspiran a llevarse los 15 millones de pesos y la vivienda como premio, se encuentra Romina Uhrig, una exdiputada kirchnerista que estuvo en pareja con el exintendente de Moreno, Walter Festa.

“Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años y vivo en Moreno. Me encanta la política, cuando fui diputada acompañé la Ley de cupo laboral trans, porque a mí me crio mi tía, que era travesti. Actualmente, estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está”, contó en su presentación en Gran Hermano la exfuncionaria Romina Uhrig.

Luego la participante del reality agregó: “Me encanta entrenar, me cuido mucho, y realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox. Soy una persona de carácter, me dicen ‘mecha corta’, pero soy muy amiguera. En la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”.

Cristina Fernández de Kirchner junto a Romina Uhrig.

En diálogo con Santiago del Moro, la exdiputada kirchnerista comentó: “A los 18 años me había anotado a Gran Hermano, pero no se dio. Y cuando vi la propaganda, dije ‘esta es la mía’, y me anoté. Acá pienso ser yo, divertirme, jugar, y obviamente que quiero ganar”.

Además, Romina Uhrig reveló que tiene tres hijas, a las que extrañará durante el tiempo que permanezca adentro del juego. Su presencia en Gran Hermano no pasó desapercibida, y como reflejo de la grieta que divide a la sociedad, en estas horas muchos usuarios en las redes sociales apuntaron que la exdiputada kirchnerista será la primera en abandonar el reality en caso de que sus compañeros decidan nominarla para expulsarla del programa.