Tamara Báez enfrentó rumores de romance con un rival de L-Gante

Desde que L-Gante anunció su separación de Tamara Báez, todo va de mal en peor para los padres de Jamaica, a pesar de que el cantante de cumbia haya tenido un gesto con su ex para el Día de la Madre luego de pedir a la Justicia un bozal legal.

Y mientras los abogados de los jóvenes intentan llegar a un acuerdo económico y determinar un régimen de visitas, empezó a circular un rumor para sumar más conflicto a esta delicada situación: la versión de que Tamara estaría involucrada sentimentalmente con Zaramay, un trapero al que L-Gante detesta.

Todo arrancó a partir de un meme que la influencer compartió en Facebook en el que se ve a una mujer intentando besar a un hombre, con la leyenda: “Cuando en la peda me quieren robar un beso”. “Atrevidos”, puso ella, y una amiga suya comentó, pícara: “Ahhh, pero bien que si es Zaramay no te corrés. ¡Es lo único que falta en este lío!”.

Como toda respuesta, Tami eligió un emoji de hacer silencio, un típico gesto de “no niego ni afirmo” que pronto se convirtió en noticia y llegó a los portales. Sin embargo, al ver que el supuesto romance había escalado a los titulares, la rubia decidió frenar todo y aclarar los tantos.

“Tamara Báez estaría en pareja con Zaramay, el rival de L-Gante”, rezaba la nota que la joven compartió en sus historias de Instagram y se apuró en desmentir: “¿Qué dicen? ¿No se cansan de mentir?”.

Cabe recordar que Zaramay y Elián Valenzuela tienen una rivalidad de larga data que llegó a su punto máximo a fines de 2021, cuando sus seguidores se fueron a las piñas en el aeropuerto Jorge Newbery, al regreso de los artistas de una gira por Europa.

La mala onda entre el trapero y el cantante de cumbia 420 siguió en picantes cruces en redes y la situación nunca se tranquilizó, con lo cual el chiste interno entre Báez y su amiga sugiriendo romance puede leerse como una fuertísima provocación.

Días atrás, la joven estalló en redes a raíz de la medida cautelar que solicitó su ex: "Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año", arrancó, indignada.

"Arreglá lo de la cuota alimentaria. La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?", agregó. "Sos un injusto…¿y decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible, basura", cerró.