El plena disputa legal: el gesto que tuvo L-Gante con Tamara Báez por el Día de la Madre

L-Gante protagoniza con Tamara Báez una escandalosa y mediática separación. La expareja transita una fuerte disputa judicial por la cuota alimentaria de su hija Jamaica. Además, también intentan llegar a un acuerdo para el régimen de visita.

En este contexto, el cantante decidió saludar a su ex pareja por el Día de la Madre, pero se arrepintió de la primera publicación que subió y decidió borrarla. Luego, publicó otra con un mensaje mucho más formal.

"Que tengas un hermoso día, mamá", escribió el artista. Luego se arrepintió y compartió otro posteo: "Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre". Lo que sorprendió a muchos de sus seguidores fue que la foto que eligió para acompañar el mensaje fue una selfie de sí mismo, sin rastros de Báez o Jamaica.

Recordemos que L-Gante solicitó esta semana a la Justicia un bozal legal para que su expareja no hable públicamente de la hija que tienen ambos.

Indignada con la notificación, Báez publicó una historia en Instagram en donde expresó su enojo por la cautelar. "Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año", comenzó diciendo indignada.

"Arreglá lo de la cuota alimentaria. La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?", agregó. "Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura", concluyó.