Revelan cómo fueron los últimos días de Wanda Nara y L-Gante en Buenos Aires

Mientras se oficializa su separación definitiva de Mauro Icardi, Wanda Nara se encuentra en la Argentina afianzando día a día su relación con L-Gante, sin duda alguna la pareja más inesperada.



Sobre esta pareja que va en ascenso hablaron en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, contó Pampito.



“Me dijeron ‘esto contalo con total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó el panelista del programa de Carmen Barbieri, resguardando la identidad de su fuente.





“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, siguió. “Realmente me dicen que L-Gante y Wanda – Y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo – Están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”, remató Pampito.



Desde hace semanas que se instaló el rumor de que el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante pasó del plano comercial a algo más íntimo y personal. En ese sentido, la empresaria y el cantante redoblaron la apuesta.



“Acá tenemos todo, menos drama”, fue el picante mensaje que Wanda escribió sobre una foto en la que se los ve muy cerquita. La misma imagen también fue reposteada por el cantante de cumbia 420.





Automáticamente se despertaron las especulaciones sobre si la frase fue dirigida hacia el futbolista, con quien Wanda tiene a Francesca e Isabella y con quien se mantiene furiosa por la transmisión en vivo en Instagram de hace una semana.



Sobre el fuerte y escandaloso descargo de Mauro Icardi en Instagram, L-Gante se hizo eco de las palabras del futbolista y ex pareja de Wanda. “Es un pobre pibito”, le dijo el propio cantante a Pampito.