Revelan cómo le dicen los fans de L-Gante a Wanda Nara

Sin dudas que el gran furor por estas últimas horas es la filtración de las imágenes del video musical que L-Gante protagoniza con Wanda Nara, en medio del escándalo y los rumores de romance que vienen rodeando desde hace tiempo a la pareja.

Este viernes se dio a conocer el adelanto del clip que se conocerá en versión completa el próximo lunes 17, y el disparador de comentarios que generaron tales imágenes fue múltiple, desde reacciones de aprobación como así también algún rechazo. De cualquier forma, es inobjetable el hecho de que es el tema de charla del momento.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y, según detalló la periodista Laura Ubfal, los fanáticos de L-Gante ya le han puesto un apodo a la empresaria. Los fans del artista aplaudieron la participación de Wanda en el clip hasta nominarla como “la puta ama”.

Ya en las primeras escenas del video que se difundieron se puede observar a la mediática como parte de la historia de la 'mafilia', la palabra que creó L-Gante para unir 'mafia' y 'familia', la cual también fue bastante discutida y debatida el sábado pasado en la mesa de Mirtha Legrand, donde el cantante se presentó.

Como parte de un convenio comercial que tiene con el artista, primero se vio al cantante como modelo publicitario de la línea deportiva de Wanda y ahora es ella la protagonista estelar de este nuevo clip del artista, cuyo tráiler se dio a conocer en las últimas horas y desató un nuevo capítulo dentro del escándalo mediático.

Este fue el último episodio que nos arrojó la novela en la que se encuentran sumergidos ambos, recordando que como efecto colateral también tuvo la respuesta de Mauro Icardi a través de un monólogo de más de media hora en Instagram haciendo su descargo al respecto y hasta con su hijo mayor, Valentino (hijo de Wanda y Maxi López), desaprobando el vínculo de la influencer con el cantante de cumbia 420.

“Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto. Es un circo mediático. Nadie de la familia lo quiere comentar (respecto al video musical) porque no es el estilo al que estamos acostumbrados en nuestra vida. Es otro modo de vida y de ver las cosas, no es lo que yo por lo menos quiero para mis hijos”, confesó Icardi, molesto con todo lo que viene pasando.

Por estas horas se dio a conocer que, ya habiendo finalizado su participación en el show '¿Quién es la máscara?' y con una próxima intervención en el día apertura del reality 'Gran Hermano' este lunes, Wanda volverá a Turquía para reencontrarse con sus hijos e Icardi, con quien terminaría de sellar su divorcio. Mientras tanto la mediática sigue reuniendo votos positivos del ambiente musical de L-Gante y es tendencia.