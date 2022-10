Qué hizo Mauro Icardi al ver el video de L-Gante y Wanda Nara casi besándose

Wanda Nara y L-Gante son sin dudas uno de los grandes protagonistas del mundo de la farándula en estas últimas semanas. Alimentando cada vez más los rumores de romance y con un claro acuerdo comercial entre ambos, durante las últimas horas del viernes se dieron a conocer imágenes del videoclip musical que protagonizaron.

Después de intercambiar sus autos se mostraron juntos en varias ocasiones y ahora se los vio haciendo el videoclip de “El último romántico”, la canción que él le dedicó especialmente a la mediática. En el tema hay alusiones tanto a la empresaria como a su expareja, Mauro Icardi, por lo que la temperatura va en aumento.

Como si fuera poco, en las últimas horas aparecieron algunas imágenes del detrás de escena del video que saldrá por completo el próximo lunes y hay uno de esos flashes del backstage en particular sacó de quicio a Icardi, en el que se muestra a Wanda y L-Gante a punto de besarse.

Se sabe que el próximo martes, la empresaria viajará de regreso a Estambul donde se reencontrará con sus hijos e Icardi, además de que terminaría de oficial el divorcio ya con los papeles firmados. La tensión subió mucho más por estos días, y fue el propio delantero el cual se mostró indignado respecto al comportamiento de la influencer.

“Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto. Es un circo mediático”, expresó días atrás en un vivo de Instagram.

“En este momento está en Santa Bárbara haciendo un videoclip de la canción que mejor no voy a comentar. Nadie de la familia lo quiere comentar porque no es el estilo al que estamos acostumbrados en nuestra vida. Es otro modo de vida y de ver las cosas, no es lo que yo por lo menos quiero para mis hijos”, lanzó.

Y cerró: “El cantante dijo que estaban en otro lado pero se encuentran en Santa Bárbara haciendo un video que, a mi entender es un poco ridículo. Nunca quise hablar de este tema pero la verdad es que ya toca. No hay palabras para describir todo lo que está haciendo, porque no es lo que la caracteriza, siente ni tiene dentro de sí”.

Mientras él piensa cómo recuperar su pareja, Wanda ya dio por terminado el matrimonio, y en las últimas horas anticipó que su estadía en Turquía no durará mucho y que pronto tiene pensado regresar a Buenos Aires. La intención de la mediática es pasar por la ciudad turca para finiquitar cuestiones legales, acordar la convivencia y no tardar mucho en volverse a Argentina.