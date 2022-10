El cambio de look total que se hizo Marian Farjat

Marian Farjat se prepara con todo para volver a la exposición mediática. La ex Gran Hermano estará presente en la próxima edición de El Hotel de los Famosos y ya se prepara con todo para eso, con un cambio de look incluido.



La influencier es una auténtica camaleónica por naturaleza, dado que no le gusta verse siempre de la misma manera. Cada vez que puede, pasa por su peluquería de confianza para renovar su cabellera.



Por ejemplo, y si bien siempre se la conoció con el cabello rubio, en este mismo año se mostró en distintas versiones con respecto a su apariencia. En abril cambió de aspecto y, tras el resultado, Farjat comentó: “Marrón es el nuevo rubio”.





No obstante, todo indica que ese tono también quedó en el caso y ahora la influencer apostó por un nuevo cambio de look, esta vez mucho más rotundo. “Me volví colorada, como Shakira en los 90”, expresó Marian.



“Me encanta cómo me quedó, me lo hizo Aldana Ayala, la mejor haciendo esto, el color y look rotundo. No es colorado, es parecido. Soy la princesa Ariel, de la Sirenita, más tirando a bordó”, dijo en charla con Pronto.



“No me gusta verme siempre igual. Soy camaleónica. Cuando me aburro enseguida busca un cambio estético, una renovación. Me gusta marcar tendencia”, contó Marian, que lucirá un look renovado en su ingreso a El Hotel de los Famosos.





Farjat ya estuvo apunto de ingresar en la primera edición del reality, pero se quedó afuera y responsabilizó a una productora de haber dado esa orden. Ahora, la cuestión para ella cambió y desde las autoridades decidieron que forme parte de la segunda temporada.



Por otra parte, en cuanto su lado personal, más precisamente en el amor, Marian contó que se encuentra sola. Si bien los candidatos son varios, asegura que no quiere saber nada. “No, estoy sola y muy bien. Estoy en otra etapa de mi vida, más exigente. No voy a ponerme de novia con cualquiera como en el pasado”, cerró.