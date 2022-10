Cómo fue el día que Facundo Arana peleó fuerte con Natalia Oreiro

Facundo Arana no la pasó para nada bien en los últimos meses luego de que estallara el escándalo tras acusaciones de maltrato por parte de actrices que compartieron trabajos con él. Una de las personas que salió a defenderlo fue Natalia Oreiro, quien había asegurado que lo quería como compañero y amigo y que esperaba que se aclarara la situación.



Curiosamente, Arana y Oreiro no se conocieron en un estudio de televisión como la gran mayoría del público podría haber asegurado, sino más en un cantobar, del barrio porteño de Floresta.



En el año 1994, el actor tocaba el saxo en el local y Oreiro solía estar entre el público. “No hablábamos mucho, pero me acuerdo perfectamente de ella”, reveló hace un tiempo el experimentado actor.





Sucede que dos años antes, él era un desocupado más. Un día, caminando por el andén del subte B, observó a un hombre sentado en el piso tocando su saxo. Como él iba con el suyo, lo invitó y se pusieron a tocar juntos. Después de eso, el actor comenzó a tocar por su cuenta en la línea D, en Santa Fe y Pueyrredón. Allí, Arana tocó durante diez meses, entre las 6 y las 22.



Cinco años después de esas coincidencias en el cantobar donde él brindaba shows y ella se ubicaba entre el público se terminaron reencontrando como protagonistas de la novela “Muñeca Brava”, que se emitía por Telefe.



En una oportunidad, y la recuerda como si hubiese sucedido ayer, Facundo Arana y Natalia Oreiro mantuvieron una fuerte discusión. Sucedió cuando grababan en Ibiza (España) y se fueron a pasear en auto.





En aquella situación, ella le dijo: “Agarrá por acá”. Facundo, por su parte, le respondió: “Sé por dónde ir". Luego de un rato, se perdieron, por lo que Natalia le reclamó: “Te lo dije”. Mucho tiempo después, Oreiro contó: “Él se ofendió y se fue a tocar el saxo solo. Al otro día ya estaba todo bien”.



Fue tan grande el éxito que ambos protagonizaron con “Muñeca Brava” que, luego de terminada la novela, al actor le solían llegar cartas desde Israel, Creta, Chipre, Hungría, República Checa, Rusia y Rumania. Muchas estaban escritas en un perfecto español.