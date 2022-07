Facundo Arana contó qué le dijo a sus hijos sobre las acusaciones que recibió de Romina Gaetani

Facundo Arana y Romina Gaetani protagonizaron una gran polémica en el último mes tras las acusaciones que la actriz lanzó en contra de su colega. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo y se reunieron dejando todo en paz entre ellos. Fueron sus abogados quienes dieron el anuncio.

Quien habló luego del lío fue Romina en diálogo con la Revista Para Ti: "Básicamente, que yo no me retracto de lo que dije en LAM, que fue lo que sentí y lo que viví. Después recibí un llamado de Fernando Burlando (abogado de Facundo Arana) diciéndome que no tenían ganas de iniciarme acciones legales, por lo tanto yo estuve predispuesta, y ambas partes estuvimos dispuestos, a hacer una reunión con nuestros abogados".

"Y en ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros, pudimos decirnos a la cara todo lo que cada uno creyó y todo lo que cada uno sintió. Y nada más. Lo escuché, él me escucho a mí y fue simplemente eso, escucharnos", agregó.

Fue entonces que continuó: "Él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después también nos dejaron solos hablando. En su momento no le inicié acciones legales a Facundo por su posteo, y eso se lo comuniqué".

No todo quedó ahí porque Facundo Arana hace días también rompió el silencio y decidió contar cómo tomó la reacción de su esposa: "De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno” expresó Facundo sobre la firme defensa pública por parte de su esposa. “No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi".

Ahora bien, resulta que el actor también contó cómo reaccionaron sus hijos ante tremendo escándalo con Romina Gaetani: "Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros nos encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser".

"Fue lindo mirar a los cachorros y decirles ‘¿qué?’. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. Con María, las respondimos como padres", confesó tranquilo y a corazón abierto.