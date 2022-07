Facundo Arana habló por primera vez sobre la polémica con Romina Gaetani y deslizó una categórica frase

Hace poco más de un mes, Romina Gaetani aseguró frente a cámaras en LAM (América) que Facundo Arana tuvo actitudes violentas con ella cuando trabajaron juntos en televisión. Tras una tensa controversia, los artisas se reunieron para limar asperas y ahora el actor habló por primera vez sobre la polémica.

En su momento, Gaetani había acusado a Arana al explicar algunos momentos que atravesó con él. “Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, contó la actriz.

Luego de un largo tiempo en silencio, Facundo Arana se refirió al tema en un móvil de LAM, contó cómo quedó su vínculo con Romina Gaeatani tras el encuentro que tuvieron para dialogar. "A mí me definen mis acciones", fue la frase más categórica de su descargo.

Con prudencia, el actor explicó: “No tengo mucho para decir en este momento. Todo es intenso, todo es difícil y del otro lado miro y está Romi. Lo dejamos, por ser un tema tan sensible, en manos de abogados. Nos encontramos nosotros, resolvimos nuestras diferencias, que yo suponía que eran muchas, pero la verdad es que no eran tantas. Nos pusimos de acuerdo, nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa. Después, a mí me definen mis acciones. Además, soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas. No me acuerdo, pero tampoco puedo decir ‘esto es mentira’, porque con ella tenemos una confianza y nos hemos dicho unas cosas. Hago silencio respetuoso, punto”.

En tanto que sobre el encuentro con Romina Gaetani, Facundo Arana detalló: “En una conversación es muy lindo hablar y ser escuchado. Pero también escuchar al que tiene algo para decir. Fue una conversación muy amena, pero no hay mucho más para decir porque nos pusimos de acuerdo. Y tanto ella como yo somos dos personas que además vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro. Con mucha onda y con mucha cosa linda. Entonces lo dejo así. Me sorprendió todo pero ya está aclarado, y eso me dio mucha paz”.

Finalmente, sobre las versiones que hablaban de que Arana no firmó un acuerdo con Gaetani, el actor remarcó: “Yo nunca tuve que firmar ningún acuerdo de nada. Yo el acuerdo lo hago así, ni te tengo que dar la mano. Nos miramos a los ojos y ya está. Yo soy así. Pero si el abogado quiere firmar un acuerdo, me lo manda y lo firmo. Pero una vez que ella y yo hablamos, me lo dijo el mismo Burlando ‘nosotros ya sobramos acá’”.