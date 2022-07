Yanina Latorre fulminó a Flor Peña por minimizar la crisis económica del país

Flor Peña dialogó con María Laura Santillán para Infobae y causó una gran polémica. Fue Yanina Latorre quien no dudó en destrozarla al leer las declaraciones de su compañera de canal. Todo comenzó cuando la conductora de LPA habló sobre las críticas que recibe.

"Tengo el cuero, tengo mucho cuero y también soy muy sensible, soy una artista. Aprendí qué me puede doler y qué no. Recibo muchas críticas pero también recibo mucho amor. Entonces me quedo con las críticas amorosas y constructivas, no me quedo con críticas de gente que no me conoce porque están proyectando sus miserias en mí, no sé ni quiénes", comenzó.

Y agregó: "Menos me voy a quedar con críticas de trolls. Lo ideológico conmigo siempre está muy mezclado. Trato de separar la paja del trigo y de darme cuenta cuándo es real y cuándo es una cuestión de intolerancia ideológica. En el último tiempo he aprendido a separar las aguas y no hacerme cargo de todo".

"Muchas veces tienen que ver con gente que no piensa como yo o que tiene una ideología distinta y sus críticas están atravesadas por eso. Pero yo soy absolutamente respetuosa del pensamiento ajeno y nunca me vas a ver agrediendo a los demás, siempre hablo desde lo que me parece a mí, lo que pienso yo, entonces a esas agresiones las dejo pasar", continuó.

No todo quedó ahí: "Después, deben molestar algunas cosas mías y no me doy cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo fuera alguien que se mete en la vida de los demás o que trabaja de hacerle daño a otros o de revelar tu intimidad, lo entendería. O si yo fuera una política y en mis manos estuviera la vida o el bienestar de los demás, entendería que haya gente que no me conoce".

Noticias Relacionadas Ángel de Brito contó a quien banca entre Camila Homs y Tini Stoessel

Pero el escándalo se desató cuando María Laura Santillán le consultó sobre la gran crisis económica que atraviesa el país. Fue entonces que Peña respondió: "En estas horas es tremenda. Y… nada que no hayamos pasado los argentinos. Para mí es una más. Sí, para mí es una más. Porque me parece que hemos salido de muchas grandes, graves".

Me enerva el nivel de cinismo y justificacion https://t.co/RTK6ToTIxs — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 10, 2022

Indignada, Yanina Latorre apuntó filosa y escribió contra Flor Peña por sus dichos contra la crisis: "Me enerva el nivel de cinismo y justificacion". Sin embargo, la actriz no respondió.