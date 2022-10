Qué le dijeron en redes a Micaela Tinelli cuando comparó criar a un perro con un bebé

Micaela Tinelli generó una insólita polémica a partir de una historia de Instagram y, de manera casi innecesaria, provocó la ira de los usuarios de las redes sociales, que no le perdonaron un comentario y la destrozaron.



Sucede que en junio de este año, Micaela perdió a uno de sus grandes compañeros de vida: Charly. En medio del dolor por la muerte de su perrito y de manifestar su angustia en las redes, expresó: “Ayer se me fue la mitad de mi corazón. Nunca sentí tanta tristeza. Y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo”.



La hija de Marcelo Tinelli compartió varios años con la mascota. Incluso, hasta el conductor de Canta Conmigo Ahora se sumó a la despedida del amado perrito de su hija, dedicándole algunos posteos en sus historias de Instagram.





A modo de homenaje, Micaela Tinelli decidió tatuarse a Charly. El resultado fue increíble, plasmando una foto del perrito en su piel. De esa manera, la hija mayor del conductor lo llevará por siempre con ella, de alguna manera.



No obstante, a pesar de que se pueda llegar a creer que el tiempo cura cualquier herida, el tiempo transcurrido no parece haber sido suficiente para borrar ese recuerdo y el vacío que dejó la pérdida.



En ese sentido, Micaela hizo un descargo lleno de tristeza y angustia en una historia de Instagram que fue generado por el amor incondicional y lo mucho que sigue extrañando al pequeño Charly.





“Entiendo que quizás para los que no sientan un amor tan fuerte por los animales, no entiendan que muchas de las personas que no tenemos hijos somos mamás de nuestros perros o del animal que sea. Yo trato a mis perros como sé que el día de mañana (si el universo quiere) voy a tratar a mis hijos”, escribió Micaela.



“Uno puede sentirse madre igual. Y es un sentimiento que nadie puede cuestionarlo, porque nace pura y exclusivamente del corazón”, agregó la hija de Marcelo Tinelli en su posteo, el cual generó fuertes críticas en las redes sociales.