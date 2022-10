La reacción de Maxi López al vivo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Hace algunos días, Mauro Icardi hizo un polémico vivo desde Turquía en el que cuestionó en duros términos el accionar de su expareja, Wanda Nara, a quien tildó de "hazmerreír del mundo entero". Y ahora, trascendió la reacción de Maxi López, también ex de la empresaria y padre de tres hijos con ella.

La situación que habría molestado a Maxi López sobremanera es la presencia de sus hijos Valentino y Constantino en el vivo de Mauro Icardi. Los niños enfatizaron su apoyo al jugador del Galatasaray turco, y el primer ex de Wanda Nara habría puesto el grito en el cielo por el hecho de que los chicos quedaran involucrados en la separación de sus padres.

Por otro lado, en más de una oportunidad Icardi ha dicho que considera en su sentir a los hijos de López y Nara al mimo nivel de Isabella y a Francesca, las niñas que tuvo con la mediática.

Maxi López junto a su hijo Valentino.

El hecho de que Valentino haya aparecido en cámara en el vivo de Mauro Icardi y que Constantino haya participado desde los comentarios, habría caldeado los ánimos de Maxi López. Además, el futbolista que actualmente se encuentra en Turquía remarcó en esa transmisión que los chicos "están muy enojados" con Wanda Nara, haciéndolos así partícipe del conflicto entre ambos.

“Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, comentó el periodista Juan Etcegoyen en A la tarde (América).

Y agregó: “Estamos en presencia de la continuación de la guerra de Maxi López y Mauro Icardi, así que veremos cómo sigue todo, pero las palabras que utilizaron cuando consulté por su reacción ante todo esto fueron esas”.