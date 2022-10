La ex empleada de Wanda Nara denunció a la actual pareja de Maxi López: “Es una…”

Carmen Cisnero Reboledo, quien fuera empleada de Wanda Nara hace unos meses atrás, volvió al centro de la escena durante estos últimos días. Había estado en boca de todos cuando salió a denunciar por los supuestos delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, algo que luego fue llevado a la Justicia por la propia Wanda.

El tiempo pasó y la causa terminó elevándose a cuestiones legales, algo que todavía se está desarrollando pero que tiene varios capítulos en el medio. Y es que, la propia Carmen ha repartido conflictos por todos lados, con ahora un preocupante cuadro de salud psicológica por no conseguir trabajo.

Ahora bien, en una lluvia de acusaciones, sabiendo que ya tuvo problemas al opinar de los hijos de Cinthia Fernández y otras repudiables declaraciones, Cisnero salió ahora a hablar de Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López, con quien está esperando su primer bebé y con quien también trabajó.

“Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, se la escuchó decir a la señora, tal como lo mostraron en exclusiva en LAM.

Carmen continuó explicando cómo se dio la situación con Chistiansson y el supuesto daño a su salud que significó haber trabajado con la familia: “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”.

Para finalizar, declaró que Wanda siempre fue permisiva para que sus tres hijos varones (Benedicto, Valentino y Constantino, que son también hijos de Maxi) estén con su padre. No obstante, no tiene la misma opinión sobre Daniela. “Los chicos iban allá siempre, la madre nunca se los negó. Yo los cuidaba. Pero Daniela es una mala persona”.

Definitivamente el estado de salud de la empleada doméstica no es nada bueno. "Carmen, la exempleada de Wanda Nara, está muy mal por el tema que no consigue trabajo, sigue viviendo en Argentina. Psicológicamente está muy mal pero quiere que se haga justicia, pregunta constantemente cómo sigue la causa. Psicológicamente está devastada, no está haciendo terapia porque trata de hacer changas constantemente porque no tiene dinero”, revelaron por estas horas en varios medios.

Por otro lado, y como parte de este mismo círculo, Wanda denunció a Carmen Barbieri y a todo su equipo del programa 'Mañanísima' por las notas que hicieron con su exempleada. Y es que, según la empresaria, esta difamación de Cisnero se da también por la pantalla que le dieron a la misma, lo que comenzó cuando la mujer en cuestión acudió al programa de Barbieri.